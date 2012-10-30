10 شهرک صنعتی فعال کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گازرسانی به شهرک های صنعتی این استان را از اولویت های مهم این شرکت است.

وی با بیان اینکه گازرسانی به شهرک صنعتی بانه نیز در دستور کار قرار گرفته است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است، افزود: گازرسانی به بخش صنایع استان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است و به 900 واحد صنعتی در استان گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان عنوان کرد: با گسترش واحدهای صنعتی در استان، گازرسانی به آنها نیز از رشد چشمگیری برخوردار شده است به گونه ای که مصرف این حامل انرژی سالانه یک میلیون متر مکعب در سال 1382 اکنون به 800 میلیون مترمکعب در سال افزایش یافته است.

مهدوی بیان کرد: 50 تا 60 درصد گاز این استان در فصول غیر سرد در بخش صنعتی مصرف می شود و با گازرسانی به 50 واحد صنعتی دیگر تا پایان امسال، حجم بیشتری در این بخش مصرف می شود.

وی اعلام کرد: گازرسانی به جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده شده (سی ان جی) بخش دیگر فعالیت های این شرکت است و اکنون 48 جایگاه فعال عرضه سی ان جی در نقاط مختلف استان کردستان فعال هستند و از این نظر رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان درباره تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها در مصرف گاز بخش های مختلف، خانگی، تجاری، صنعتی نیز گفت: اجرای این قانون در نگرش استفاده از گاز به عنوان انرژی ارزشمند قابل مشاهده است.

مهدوی یادآور شد: سال گذشته با وجود گازرسانی به یک شهر جدید و 156 روستا، همچنین جذب 48 هزار مشترک و برودت هوا، مصرف گاز در مقایسه با سال قبل از آن تنها یک درصد افزایش داشت در حالی که تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش 25 تا 30 درصدی مصرف این حامل انرژی دور از انتظار نبود.

وی با بیان اینکه اهمیت مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در این شرکت مدنظر است، افزود: کسب رتبه دوم کشوری گاز استان کردستان در این زمینه از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری، افتخاری برای شرکت گاز استان کردستان است که در سال 1389 به آن دست یافت.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان در پایان درباره دریافت مطالبات بخش های مختلف مصرف نیز با بیان اینکه متوسط دریافت مطالبات سال گذشته قابل قبول بوده است، مشترکان خانگی را خوش حساب دانست و اعلام کرد: در سال پیش افزون بر 90 درصد مطالبات این بخش دریافت شده است.