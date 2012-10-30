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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

دربی برگشت فوتبال تبریز هفدهم دی برگزار می شود

دربی برگشت فوتبال تبریز هفدهم دی برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: بازی برگشت تیمهای گسترش فولاد و ماشین سازی تبریز از چارچوب بازیهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور روز هفدهم دی امسال برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ماشین سازی و گسترش فولاد به عنوان نمایندگان فوتبال تبریز در گروه الف لیگ دسته اول باشگاه های کشور هستند. شهرداری تبریز نیز در گروه "ب" این مسابقات حضور دارد.

بازی رفت دربی فوتبال تبریز در لیگ دسته اول با نتیجه دو بر صفر به سود گسترش فولاد تمام شد. در بازی برگشت تیم ماشین سازی میهمان همشهری خود خواهد بود.

هم اکنون تیم گسترش فولاد تا پایان هفته هفتم با 15 امتیاز در رده دوم جدول گروه الف جای دارد. ماشین سازی نیز با سه امتیاز تیم فانوس به دست این گروه لقب گرفته است.

شهرداری تبریز هم با کسب 9 امتیاز از هفت دیدار خود، خانه ششم جدول رده بندی گروه "ب" را در اختیار دارد.

از چارچوب بازیهای هفته هشتم این پیکارها، تیم گسترش فولاد تبریز روز پنجشنبه هفته جاری در زمین تیم نفت مسجد سلیمان به میدان خواهد رفت و تیم ماشین سازی در تبریز پذیرای تیم اتکای گرگان خواهد بود. شهرداری تبریز هم باید در بندرعباس به میهمانی تیم شهرداری این شهر برود.

کد مطلب 1732067

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