حضور گرم جانبازان دفاع مقدس در غرفه مهر/ 5 گلایه قدیمی از مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها دهها نفر از جانبازان دوران دفاع مقدس با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، حال و هوای روزهای دفاع مقدس را تداعی کردند.

در این حضور صمیمانه جانبازان با اشاره به برخی گزارشهای منتشر شده در خبرگزاری مهر با موضوع پیگیری حقوق ایثارگران گفتند که گزارش 8 هزار روز تاخیر در پرداخت حقوق آزادگان موجب شد دهها هزار آزاده به حقوق خود برسند و این نشان از قدرت رسانه دارد.

جانبازان با انتقاد از وضعیت مناسب سازی شهری در جمع خبرنگاران مهر، عنوان داشتند که وضعیت عابربانکها، پله های بانکها و سازمانهای دولتی و جداول خیابانها برای ما به کابوس تبدیل شده و هیچ مسئولی هم دلش برای ما نمی سوزد.

یکی از جانبازان گفت: قصد نداریم دائما انتقاد کنیم ولی وقتی خبرنگار یا رسانه ای را می بینیم داغ دلمان تازه می شود. یاد پزشکانی می افتیم که قرار بود هفته ای یکبار به ما سر بزنند ولی شد ماهی یک تماس تلفنی و طرحی که توسط بنیاد شهید روی زمین ماند. یاد ورزشگاهها و اماکن ورزشی بنیاد شهید می افتیم که زیر نظر یک شرکت خصوصی بوده و برای حضور در سالنهای ورزشی مجبوریم یک سری بوروکراسی اداری را پشت سر گذاشته و مبالغی را پرداخت کنیم.

جانباز دیگری گفت: متاسفانه در این نمایشگاههای برگزار شده به نام نمایشگاه مطبوعات هر رسانه ای را می بینیم غیر از رسانه ای ویژه ایثارگری. پیش از این خبرگزاری حیات تنها رسانه در حوره ایثارگران بود ولی بعد این خبرگزاری تعطیل شد و دیگر نقش پررنگی ایفا نکرد. روزنامه ها هم کمتر به دغدغه های جانبازان می پردازند. خبرگزاریها هم لینک دفاع مقدس دارند ولی در آن تنها وصیت نامه های شهدا و خاطرات یا مصاحبه با مسئولان دفاعی به چشم می خورد.

جانبازان حاضر در غرفه خبرگزاری مهر با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس رسانه ها را تشویق به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردند.