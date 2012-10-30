به گزارش خبرنگار مهر، احد ظفری سه شنبه در جمع تولیدکنندگان ماهی در شهرستان نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند در این زمینه مقام نخست کشور را دارد.

وی اضافه کرد: شهرستان نهاوند به واسطه وجود سراب ها، چشمه ها و قنات های پرآب و خروشان جایگاه مناسبی برای ایجاد سایت های شیلات و پرورش ماهی در استان همدان و غرب کشور است.

وی از وجود 41 استخر پرورش ماهی در نهاوند خبر داد و گفت: در این بخش بیش از یک هزار و 500 نفر مستقیم و غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند افزود: تاکنون میزان تولید ماهی در نهاوند یک هزار و 250 تن در سال بوده است.

ظفری گفت: از آنجایی که 10 طرح پرورش ماهی در کارگروه توسعه بخش کشاورزی مصوب شده، پیش بینی می شود این میزان به یک هزار و 500 تن در سال افزایش یابد.

ظفری از راه اندازی سایت های پرورش ماهی کپور، آمور و آزاد در نهاوند خبر داد و اضافه کرد: به دلیل پتانسیلهای موجود، شهر نهاوند بعنوان شهر شیلات غیرساحلی کشور معرفی شده است.

وی گفت: در مجموع 53 مزرعه و سایت پرورش ماهی تولید و تکثیر بچه ماهی و ماهی قزل آلا را در شهرستان انجام می دهند که سه واحد از این سایت ها کار تولید و پرورش انواع ماهیهای آکواریمی و تزئینی را بر عهده دارند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اضافه کرد: روستای بابا قاسم نهاوند بعلت داشتن سایت های متعدد پرورش ماهی قزل آلا بعنوان روستای شیلاتی کشور انتخاب شده است.

ظفری یادآوری کرد: وجود آب پاکیزه و سرد و دائمی سراب های نهاوند و کیفیت پرورش ماهی نهاوند که در کشور از برترین هاست، احداث مزارع و سایت های پرورش ماهی در شهرستان نهاوند را افزایش داده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اضافه کرد: در حال حاضر 380 نفر در عرصه شیلات در نهاوند به صورت دائمی مشغول به فعالیت هستند.