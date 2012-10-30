هدف ما حضور در فینال سرکل کبدی آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله رحیمی شیخ امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم ملی سرکل کبدی ایران آماده حضور در دومین دوره رقابت های سرکل کبدی قهرمانی آسیا در پاکستان است و امیدواریم در این رقابت ها با توجه آمادگی جسمانی مطلوب و انگیزه بالای بازیکنان به فینال این رقابت ها راه پیدا کنیم .

رحیمی شیخ در خصوص آمادگی بازیکنان اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا اظهار داشت : با توجه به برنامه ریزی های مدون و از پیش تعیین شده فدراسیون کبدی و تمرینات منظم مربیان تیم ملی بازیکنان حاضر در اردو از شرایط جسمانی بسیار مطلوبی برخوردار هستند و خوشبختانه با تمرینات مناسب بدنسازی تمامی نفرات اعزامی هیچ گونه مصدومیتی هم ندارند .

وی در ادامه افزود: جا دارد تشکر ویژه ای از مسئولان فدراسیون کبدی ، وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک و اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی داشته باشم که در این مدت سه ماهه شش اردوی آماده سازی در شهرهای ملکان ، مراغه و تهران برگزار کردیم به خوبی از تیم ملی حمایت کردند و من امیدوارم با تلاش بازیکنان و کادر فنی با مدال خوشرنگی که در این رقابت ها بدست می آوریم جواب حمایت های مسئولان را به نحو شایسته داده باشیم .

رحیمی شیخ در پایان در خصوص رقبای ایران گفت: هندوستان و پاکستان دو قدرت بلامنازع در رشته سرکل کبدی در سطح آسیا و جهان هستند و ما قصد داریم همانند تیم های ملی استاندارد و ساحلی ایران که در گذشته موفق به شکست این دو تیم شدند در سرکل کبدی هم به این مهم دست پیدا کنیم .

دومین دوره رقابت های سرکل کبدی قهرمانی آسیا از تاریخ 11 لغایت 16 آبان با حضور هشت تیم برتر آسیا در لاهور پاکستان برگزار خواهد که تیمهای ایران ، پاکستان، هندوستان، تایلند، سریلانکا، افغانستان، نپال و اندونزی حضور خواهند داشت که اولین دوره رقابت های سرکل کبدی آسیا مهر ماه سال گذشته به میزبانی کشورمان در شهر تبریز برگزار شد که تیم کشورمان پس از هند و پاکستان به مدال برنز دست یافت.

ملی پوشان سرکل کبدی کشورمان به منظور شرکت در این رقابت ها صبح روز چهارشنبه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران را به مقصد اسلام آباد پاکستان ترک خواهد کرد. در این دوره از رقابت ها صندوق قرض الحسنه معلمان تبریز به عنوان اسپانسر و حامی مالی تیم ملی سرکل کبدی ایران با فدراسیون کبدی همکاری خواهدکرد.