به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز سه شنبه نهم آبان با حضور سیدصادق رضایی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محل این کانون برگزار شد.

رضایی در ابتدای این برنامه گفت: می‌توانیم مدعی باشیم که نوجوانان کشورمان بیش از گروه‌های سنی دیگر کتاب می‌خوانند. می‌توان این موضوع را به صورت علمی ثابت کرد که بچه‌ها یعنی کودکان و نوجوانان نسبت به گروه‌های دیگر سنی در کشورمان کتابخوان تر هستند و اگر ما متولی امر هستیم و اگر بخواهیم با نگاه مقام معظم رهبری به موضوع کتاب و کتابخوانی برنامه ریزی کنیم، باید محور تمام برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب و کتابخوانی باشد.

وی افزود: همه برنامه‌ها باید به کتاب ختم شود. اگر نمایش فیلم داریم، اگر نمایش تئاتر داریم، اگر قصه خوانی داریم، اختتام این برنامه‌ها باید به کتاب منتهی شود نه به صورت شعار بلکه برنامه عملی ما در مراکز کانون در سراسر کشور این است که هر برنامه فرهنگی که در کانون اجرا می‌شود با کتاب شروع شده و به کتاب ختم شود.

رضایی ادامه داد: اینکه ادعا می‌کنیم کودکان و نوجوانان کشورمان گوی سبقت در مطالعه را از جوانان ربوده اند یعنی میل و کشش به مطالعه در این گروه بسیار زیاد وجود دارد. ممکن است به من کتابی بدهید و ده روز بعد از من بپرسید کتاب چطور بود و من هم بگویم خوب بود یا بد، اما بچه‌ها بلد نیستند بگویند خوشم آمد یا بدم آمد و اگر کتابی در صفحات آغازینش توجه آنها را جلب نکند آنرا به کناری انداخته و به سراغ سرگرمی‌های خود می‌روند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ما کودکان و نوجوانانی را در کانون داریم که کتابخوان هستند، برای مطالعه وقت می‌گذارند و به شیوه کانونی هم جواب پس می‌دهند یعنی ما بچه‌ها را بعد از خواندن کتاب رها نمی‌کنیم. وقتی میل به مطالعه در بچه‌های وجود دارد ما هم به عنوان متولیان امر باید علایقشان را بشناسیم و بر اساس آن کار کنیم. شناخت مخاطب یعنی اینکه زبان مخاطب را بلد باشی ممکن است این زبان زبان شعر، هنر و نمایشنامه و ... باشد.

وی در ادامه گفت: حالا زبان ونیاز مخاطب را شناختیم، آیا برنامه‌ای برای تولید دراز مدت اثر برای کودک و نوجوان امروز داریم یا نه؟ اینجاست که بحث چشم انداز مطرح می‌شود. علت سرخوردگی بسیاری ازهنرمندان ما این است که مخاطب خود را نمی‌شناسند به همین دلیل ممکن است حذف شوند. ازاین جهت ما ورود عالمانه‌ای به موضوع مطالعه کودکان و نوجوانان داشتیم و مجموعه رمان نوجوان را کلید زدیم و در حال حاضر با 80 نویسنده طرف قرار داد هستیم. به همین ترتیب پروژه نمایشنامه نوجوان هم کلید خورد. رمان نمایشنامه‌های نوجوانان در کشور ما شاید به عدد انگشتان دست هم نباشد درحالی که نوجوانان ما نیاز زیادی به نمایشگاه دارند. در زمینه شعر نوجوان امروز هم چند روز پیش جلسه‌ای برگزار شد که امیدواریم انشاء الله درادامه طرح نمایشنامه نوجوان و رمان نوجوان تا پایان سال راه اندازی طرح شعر نوجوان را هم داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از طرف دیگر برای ورود به بحث کتاب در معاونت فرهنگی کانون طرح دو پنجره را داریم که با سفر 57 نویسنده به 32 استان کشور انجام می‌شود. بچه‌ها در این طرح کتاب نویسنده‌ها را می‌خوانند و بعد به کمک مربیشان کتابها را نقد می‌کنند و بعد در جلسه‌ای با حضور نویسنده کتاب نقد و بررسی می‌شود. دریکی از مراکز کانون نوجوانان عضو شده خودشان گروه‌های نقد و بررسی تشکیل داده‌اند. معنا ومفهوم همه این کارها در کانون این است که ماندگاری کودکان و نوجونان ایرانی روی کتاب بیشتر شود. ما در پی این هستیم که مخاطب به جای 10 دقیقه، سه ساعت روی کتاب متمرکز شود.

رضایی همچنین گفت: 22 آبان ماه مراسم رونمایی از کتاب‌های چاپ اول سال اول کانون را خواهیم داشت و در آن برنامه از هنرمندانی که با کانون همکاری داشته اند و کتاب‌هایشان درجشنواره‌های دیگر تجلسل شده باشد نیز تجلیل خواهیم کرد.

در ادامه این برنامه تعدادی از برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به این ترتیب اعلام شد:

همایش کتابخوانی، نقد تلفنی کتاب، طرح یک کتاب در یک نگاه، دفترچه ثبت مطالعات، طرح مروجین کتابخوان، شبکه کتاب رسان، انجمن‌های کتاب خوان، یک فیلم و یک کتاب، طرح مطالع مفید در چهار گام، اردوهای کتابخوانی، تشکلاهای گروهی کتابخوانی، جشنواره سرود کتاب، طرح گام به گام تا خورشید، زنگ مطالعه، سبد کتاب، رادیو کتاب، اندیشمندان کوچک، طرح خردورزان، نشان طلایی، ویترین‌های فروش و .... که این طرح‌ها به فراخور توانایی هر استان در 32 استان کشور برگزار می‌شود.

در این نشست همچنین اعلام شد 30 درصد تخفیف برای فروش کتاب توسط مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته کتاب در نظر گرفته شده است که مسئولان بازرگانی کانون اعلام کردند اگر مبلغ خرید موسسات بالا باشد با توافق مدیر عامل کانون درصد تخفیف به 40 افزایش پیدا می‌کند.