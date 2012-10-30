حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی فولاد با صبای قم تصریح کرد: ما ابتدای فصل روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم ولی خوشبختانه در پنج هفته گذشته، هم از نظر روحی و هم از نظر کسب نتیجه شرایط خوبی داشته‌ایم. فردا هم به مصاف تیمی می‌رویم که از نظر امتیاز و پیروزی با ما برابر است و به همین خاطر مسابقه با صبا برای ما شش امتیازی است.

وی افزود: ما برای پیروزی به قم می‌رویم. امیدوارم بازی خودمان را به حریف تحمیل کنیم و فوتبال هم روی خوبش را به ما نشان دهد تا با پیروزی برابر صبا خودمان را از این تیم جدا کنیم.

سرمربی فولاد در خصوص رمز موفقیت و ثبات این تیم در چند هفته گذشته تاکید کرد: بازیکنان به یک وفاق و همدلی رسیده‌اند. خوشبختانه نتایج هم کمک کرده است تا شرایط روحی بازیکنان خوب شود. ما ابتدای فصل تغییرات زیادی در میان بازیکنان داشتیم ولی حالا هماهنگی‌های لازم به دست آمده و باعث شده به موفقیت برسیم.

فرکی درباره جذب بازیکن در نیم فصل خاطرنشان کرد: ما در سه پست دفاع، هافبک و خط حمله نیاز داریم که تیم را تقویت کنیم چراکه در دی ماه بازی‌های لیگ فشرده می‌شود و تیمی می‌تواند خودش را در بالای جدول حفظ کند که از نظر بازیکن غنی باشد. البته جذب بازیکن در نیم فصل دشواری‌های خودش را دارد ولی به هر حال اگر بازیکن با کیفیت پیدا کنیم قطعا آن را جذب می‌کنیم.

وی در پایان گفت: رایزنی ما با مدافع استرالیایی همچنان ادامه دارد. اگر این بازیکن به ایران بیاید و بتواند رضایت ما را جلب کند او را جذب خواهیم کرد.

تیم فوتبال صبای قم فردا چهارشنبه در چارچوب مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر در قم میزبان فولاد خوزستان است.