به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی کتاب "گزیدهای از سخنان امام حسین(ع)" را در تیراژ 3 هزار نسخه چاپ و منتشر کرد.
محمد حکیمی نویسنده این کتاب 40 نکته اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی از میان روایات و احادیث نقل شده از امام حسین(ع) را مورد بررسی قرار داده است.
به عقیده نویسنده واژهها هیچگاه در تبیین عظمت امام حسین(ع) و تفسیر شخصیت بیکرانه این امام بزرگوار ناتوان است و تعبیرها هر چه گویا و ژرف در این باره ناگویاست لذا این محقق دینی سعی کرده در این اثر بیش از پیش افراد را با آرمانهای مکتب انسانی امام حسین(ع) آشنا کند.
غدیر رمز اکمال دین واتمام نعمت پروردگار است
سخنران حرم مطهر رضوی گفت: غدیر رمز و راز اکمال دین و اتمام نعمت پروردگاراست.
حجتالاسلام ناصر نقویان درسلسله جشنهای "شکوه ولایت" اظهار کرد: خط و سیره امامت امیرالمومنین علی(ع) در راستای نبوت بوده و طرح جامع امامت، پس از رسول خدا تا ظهور ولایت حضرت مهدی در غدیر ادامه داشته تا انسانها در هیچ شرایطی بدون رهبر نبوده و زمین از حجت خدا خالی نباشد.
معاون فرهنگی نهاد رهبری با بیان این مطلب که پس از بیعت مسلمانها با علی(ع) تشکلهای سیاسی شکلگرفت و منجر به حرکات مذبوحانهای شد، اظهار داشت: این حرکات برای جهان اسلام ناخوشایند بود و به همین دلیل پیامبر اسلام دستورداد تا رسیدن به شهر مدینه از اجتماع افراد خودداری شود و با این فرمان تشکلهای توطئهانگیز لغو شد.
نرم افزار حرفربط جای خط فاصله فرصتی برای آموزش ارتباط صحیح نوجوانان
مدیر واحد تولید مؤسسه خدمات مشاورهای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی گفت: نرمافزار چندرسانهای "حرفربط جای خط فاصله" مباحث ویژه ارتباطات دختران نوجوان را در حوزههای مختلف مورد معرفی و بحث قرار میدهد.
احمد میرزاده یکی از اساسیترین مباحث حوزه نوجوانان را مباحث هویتی و فرهنگسازی در این زمینه عنوان کرد و اظهار داشت: این امر در راستای مباحث مربوط به حوزه دختران نوجوان با توجه به نقش مهمی که در آینده در زمینه تربیت فرزند و فرزندپروری برعهده دارند، بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: نرمافزار چندرسانهای "حرفربط جای خط فاصله" که یکی از موفقترین اقدامات مؤسسه ویژه ارتباطات اجتماعی دختران است، به عنوان نرمافزار برتر در بخش فرهنگ عمومی با مخاطب خانواده در سومین جشنواره بینالمللی رسانههای دیجیتال برگزیده شده است.
توسل به پیامبر و اهل بیت(ع) باعث تقریب بندگان به خداوند میشود
استادحوزه و دانشگاه گفت: توسل به پیامبر و اهل بیت(ع) از جمله وسایلی است که باعث تقریب بندگان به خداوند میشود.
حجتالاسلام حمید ناصحیان در همایش "معرفتشناسی به شبهات دینی رایج شده از طرف وهابیون" که با حضور دانشجویان دانشگاه بینالمللی دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد، اظهارداشت: اصل دعا از اسباب فیض است و میتوان حاجت را به صورت مستقیم از خداوند درخواست کرد و توسل به اولیای الهی در هنگام دعا نیز از اسباب فیض و وسایل قرب به خداوند است.
وی افزود: برخی از مخالفان که وهابیون هستند، با این قضیه به شکل افراطی برخورد کرده و آن را شرک و عبادت مخلوق میدانند.
آستان قدس رضوی الگوی مناسب اقتصاد اسلامی است
وزیر مسکن و اشتغال پاکستان گفت: آستان قدس رضوی میتواند به عنوان یک الگوی مناسب و مطلوب در عرصه فعالیتهای اقتصادی منطبق با فرهنگ و ارزشهای دینی و انقلابی در منطقه مطرح شود.
"مخروم فیصل حیات" به همراه قاضی حبیبالرحمان سرکنسول پاکستان در مشهد در حاشیه بازدید از مرکز نمایشگاهها و همایشهای آستان قدس رضوی اظهارداشت: توجه و ورود این آستان مقدس به مباحث آموزشی از مقطع پیش دبستانی تا دکتری قابل تحسین است.
وی افزود: ورود آستان قدس رضوی به مقولههای آموزشی کاملا برنامهریزی شده و هدفمند است و سرمایهگذاری در این قسمت در تربیت نیروهای متخصص و متعهد میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
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