حمید داوود آبادی، نویسنده و فعال فرهنگی حوزه دفاع مقدس با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به اینکه شیوه برگزاری مراسم رونمایی از آثار مکتوب مربوط به دفاع مقدس را باید تغییر داد، اظهار کرد: بهترین و پرازدحام‌ترین مکان فرهنگی که می‌توان در آن برای شهدای دفاع مقدس کاری انجام داد، گلزار شهدای بهشت زهرا (س) است.

وی ادامه داد: البته اگر در برگزاری این نوع مراسم‌ به دنبال گزارش‌دهی سازمانی هستیم که چه تعداد از افراد حضور داشته اند و یا مثلا چقدر بودجه هزینه شده است، خب نمی‌توان در چنین مکانی این مراسم‌ را برگزار کرد.

داوودآبادی افزود: این روزها محل برگزاری یادواره شهدا را از مسجد به برج میلاد و یا تالارهای بزرگ مثل تالار وزارت کشور می‌بریم و می‌گوییم میهمانان خاصی داریم که نمی‌توانند مثلا در بهشت زهرا (س) برای برپایی این مراسم بیایند. این کار به نظر من چیزی جز فاصله گرفتن از مردم و خود را تافته جدا بافته فرض کردن نیست.

نویسنده کتاب «از معراج برگشتگان» همچنین گفت: از یک طرف مردم را برای برگزاری یادواره‌های شهدا از خاستگاهی که شهدا از آن بلند شده‌اند، یعنی مساجد دور می‌کنیم و از طرف دیگر غر می‌زنیم که چرا مردم استقبالی از این دست مراسم نمی‌کنند. به نظر من باید به جای نوآوری در برگزاری این نوع مراسم‌، بازگشت به گذشته داشته باشیم و سبک برگزاری این مراسم‌ را تغییر دهیم.

این فعال فرهنگی ادبیات دفاع مقدس تاکید کرد: با بسیاری از هزینه‌های میلیونی برای برگزاری چنین مراسمی می‌توان ده‌ها جلد کتاب برای ثبت رشادت‌های این شهدا نوشت، اما به نظر می‌رسد خرج کردن بودجه و آماردهی درباره آن این روزها اهمیت بیشتری دارد.

داوودآبادی همچنین گفت: کار فرهنگی مثل کار سیاسی نیست که از آن به دنبال نتیجه‌گیری آنی باشیم. این نوع فعالیت نتیجه دهی طولانی مدت را با خود همراه دارد. قرار نیست با چاپ یک کتاب، همه مخاطبان آن تحت تاثیر قرار بگیرند و کاری فوری انجام دهند، اگر حتی یک نفر از مخاطبان یک کتاب هم تحت تاثیر قرار بگیرد، کافی است و هدف از تالیف کتاب به نتیجه رسیده است.