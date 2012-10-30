کارهای منطقی و عقلانی در سایه فعالیتهای هیجانی قرار دارد

رضا رسولی دبیر جشنواره فروغ ابدیت با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از بی مهری های صورت گرفته نسبت به این جشنواره گفت: امروز متاسفانه در کشورمان به فعالیت های دلسوزانه و عمقی توجه کمتری نشان داده می شود تا فعالیت های هیجانی و جوان پسندانه که اثری کوتاه مدت دارند.

وی افزود: انتظار داشتیم جشنواره بین المللی فروغ ابدیت با استقبال بیشتری روبرو شود. دلیل این توقع هم این بود که فروغ ابدیت تنها جشنواره ای است که برای پاسداست مقام پیامبر اکرم (ص) و مقابله با الهی ستیزی و دین ستیزی جهان غرب برگزار می شود. جالب است که وقتی پای برنامه های خیابانی و تجمعات مقابل سفارت خانه ها در میان باشد، رسانه ها پوشش خبری بهتر و کامل تری می دهند ولی وقتی برنامه های فاخر، فرهنگی و اثرگذار مطرح می شود، اطراف کار خلوت می شود و انعکاس زیادی از آن در رسانه ها دیده نمی شود.

رسولی در ادامه گفت: تلقی من این است که جشنواره فروغ ابدیت فرصتی است تا هنرمندان و اهالی ادب ادای دینی به ساحت پیامبر (ص) داشته باشند. این همه شعارهایی مانند «جانم فدای رسول الله» سر داده می شود ولی در حیطه عمل، چیزی دیده نمی شود. وقتی به ساحت پیامبر یا وقتی که به دین توهین می شود، با چنین جشنواره های فرهنگی و هنری بهتر می شود این شخصیت ها را به مردم دنیا شناساند و آن ها را معرفی کرد. اما به این برنامه ها که نقش تعیین کننده تری دارند، کمتر از تجمعات و بیان شعار پرداخته می شود.

دبیر جشنواره فروغ ابدیت گفت: توهین به پیامبر (ص) با تجمع خیابانی یا حرکات بیرونی نبوده است و جوابی که باید به توهین های صورت گرفته داده شود، نیازمند یک ماهیت فرهنگی و غنی است. جشنواره هایی مانند فروغ ابدیت هستند که در واکنش به این توهین ها برد بیشتری دارند. اما متاسفانه رسانه ها اخبار این جشنواره را به خوبی پوشش ندادند. البته از رسانه هایی که این جشنواره را مد نظر قرار دادند تشکر می کنم اما به نظرم این جشنواره، خبر یک است. اما هنوز تیتر یک بودنش رخ نداده است. باید به این جشنواره فرصت دیده شدن داد تا هنرمندان داخل و خارج هم عرصه آثار فرهنگی و هنری خودشان را درباره دین و معصومین داشته باشند. همین که شور خلق اثر در هنرمندان ایجاد شود، می تواند از نکات مثبت جشنواره باشد. اما این حالت وقتی اتفاق می افتد که خبرهای جشنواره به مردم و هنرمندان برسد.

وی ادامه داد: متاسفانه فعالیت های عقلانی و میدانی که بیشتر به نفع شخصیت و ساحت ائمه و معصومین تمام می شود، مهجور واقع می شوند اما آن گونه کارهایی که بیشتر هیجانی و جوان پسندانه هستند در صدر رسانه ها و نظرگاه ها قرار دارند. سوال من از دوستانی که در روابط عمومی ها و رسانه فعالیت دارند این است که چه میزان از انرژی خود را که صرف پوشش تجمعات کرده اند، به جشنواره فروغ ابدیت اختصاص داده اند؟ دوستانی که بیانیه های تجمعات و قطعنامه ها را منتشر کرده اند، چند خبر درباره جشنواره فروغ ابدیت منتشر کرده اند؟

رسولی در پاسخ به خبرنگار مهر، درباره ویژگی خاص این جشنواره که آن را شایسته توجه و تمرکز می کند، گفت: ویژگی این جشنواره، فرهنگ است. این جشنواره با عقل و منطق بشر سر و کار دارد و مردم را به بهره گیری این قوه مهم درونی دعوت می کند. آن گونه فعالیت ها از جمله تجمعات که ذکر کردم، ماندگاری یک اثر هنری را ندارند در حالی که یک تابلو نقاشی یا خطاطی و یک فیلم که به خوبی تبیین کننده شخصیت حضرت ختمی مرتبت باشد، سال ها در خاطرات مردم باقی می ماند و اثرگذار خواهد بود. برای این مورد می توانم فیلم «محمد رسول الله» را نام ببرم که هنوز هم به تماشای آن می نشینیم. این فیلم در تاریخ ماندگار شده است و هر وقت که بخواهیم فیلمی درباره پیامبر و نهضتش نشان بدهیم، به سراغ آن می رویم چون یک اثر فرهنگی هنری است. شاید این تجمعات و راه پیمایی ها در تاریخ ماندگار نباشند و اثربخشی شان در مدت مشخصی تمام شود. در حالی که اثر یک اثر هنری همیشه در تاریخ و اذهان مردم باقی خواهد ماند.