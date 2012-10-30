ادبیات پدافند غیرعامل در بخش های مربوط به روحانیت تقویت می شود

حجت الاسلام نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ویژه مبلغین و ائمه جماعات استان تهران گفت: این کارگاه با حضور بیش از 200 نفر از مبلغین و ائمه جماعات شاخص استان تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه موضوع این کارگاه نقش و جایگاه تبلیغ در آگاهی بخشی جامعه و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل تهدید است، گفت: تهدیدات بر علیه کشور ما دو بخش است یکی تهدیدات جنگ نرم و دیگری جنگ سخت.

نیک نژاد با اشاره به اینکه در جنگ سخت مقاوم سازی زیرساخت ها و محاسبات آنها در مقابل حوادث و پیامدها و تهدیدها در نظر گرفته می شود، گفت: در حوزه جنگ نرم نیز مقاوم سازی در برابر تهدیدها مورد توجه است که همین مسئله موضوع اصلی کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: این اولین همایشی بود که در این خصوص برگزار شد و می خواهیم این همایش ها را استمرار دهیم تا بتوانیم ادبیات پدافند غیرعامل و مقاوم سازی آحاد جامعه را در مقابل تهدیدات در حوزه جنگ نرم به خصوص بخش هایی که مربوط به قشر روحانیت می شود تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه روحانیت پرچمدار دین است، گفت: توقع و انتظار مردم از روحانیون نیز آگاهی بیشتر از موضوعات و تهدیدهای روز و همچنین شبهاتی است که دشمنان نسبت به مسائل دینی و اعتقادی مطرح می کنند، تا آنها بتوانند در فضای مجازی سایبری نیز پاسخگوی این شبهات باشند.