دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام امروز سه شنبه با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

قبل از سخنرانی رحیمی، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جلسه اخیر سازمان همکاری اسلامی که در مکه برگزار شد، اظهار داشت: در آن جلسه پیشنهاد شد که در سال 2014 ایران انجمن خبرنگاران اسلامی را تشکیل دهد و اولین نشست آن به میزبانی ایران تشکیل شود ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر برنامه و همایشی که منجر به انسجام بین نخبگان کشورهای اسلامی شود استقبال خواهد کرد.

دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

در این نشست مدیران، سردبیران و خبرنگاران کشورهای مختلف حضور یافته اند و در پنل های مختلف دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در خصوص وظایف و برنامه های امروز مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام ارائه خواهند کرد.

در این اجلاس قرار است دبیر کل، قائم مقام دبیر کل و روسای برخی از کمیسیون ها انتخاب شوند. همچنین اعضای این اجلاس با مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و گفتگو خواهند کرد.

در نشست فردا کمیته خبر و اطلاع رسانی و تشکیلات و ساختار اجلاس تشکیل جلسه خواهد داد.