استان هرمزگان را محروم نبینیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به پانزدهمین سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: این سفرهای متعدد نشان از اهمیت و جایگاه هرمزگان نزد دولت دارد.

وی افزود: دولت نهم با شعار عدالت خواهی و با نگاهی ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته کار خود را آغاز کرد و در این راستا هرمزگان نیز مورد توجه خاص قرار گرفت و اقدامات عمرانی بزرگ و کوچک بسیاری در سراسر استان کلید خورد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: تاکنون در این دولت رئیس جمهور با همان شعار مهرورزی و عدالتخواهی 15 سفر به استان هرمزگان داشته است و این تعداد سفر را حتی در بین مدیران استانی به مناطق مختلف این استان نداریم.

وی گفت: به لطف الهی امروز استان هرمزگان در مسیر پیشرفت و تعالی همه جانبه قرار گرفته و هر چند هنوز مناطقی از استان در مواردی کمبود داشته و نیاز به توسعه دارد اما با نگاهی مقایسه ای می بینیم که امروز دولت با توجه ویژه به هرمزگان و شخص رئیس جمهور با سفرهای متعدد خود چهره منطقه را متحول نموده است.

وی کمبودها را نیز یک واقعیت دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم استان هرمزگان را به صورت کلی ببینیم، امروز تلاش و تعامل در استان در سطوح مختلف مستتحکم تر شده و با نگاهی دلسوزانه و منطقی هم امورات و کمبود ها نیز در حال پیگیری است.

استاندار هرمزگان در این رابطه گفت: امروز به برکت نگاه اعتقادی نظام و همت بلند دولت، استان هرمزگان را نمی توان گفت محروم است هرچند اما هنوز برخی مناطق این استان نیازمند توسعه در حوزه های مختلف است که مدیران استانی باید آن ها را پیگیری و رفع کنند.

عزیزی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در استان هرمزگان گام های اساسی برداشته است، عنوان کرد: بیش از 1680 مصوبه دولت با پیشرفت 80 درصد نشانگر پیشرفت و توسعه استان هرمزگان در عرصه های مختلف است.

به گفته وی، در سهم استان هرمزگان از اعتبارات طرح مهر ماندگار نیز این استان با سهم 10 در صدی در جایگاه اول تا سوم کشور که با اجرای کامل این طرح ها موجی جدید از تحول را در منطقه ایجاد می کند.