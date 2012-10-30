افزایش 114 درصدی مرگ های ناشی از حوادث کار/ مرگ هشت نفر بر اثر سوختگی

غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سه ماهه دوم سال 91، در استان کردستان 15 نفر به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 90 که تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار هفت نفر بوده، 114 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین آمارها نشان می دهد میزان مصدومان ناشی از حوادث کار در سه ماهه دوم سال 91 نسبت به سه ماهه دوم سال 90 حدود 12 درصد افزایش داشته است که این آمار بسیار نگران کننده بوده و زنگ خطر و هشداری برای کارفرمایان و مدیران اجرایی استان است.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: در سه ماهه دوم سال 90 در اثر حوادث ناشی از کاردر کردستان 131 نفر مصدوم و به پزشکی قانونی مراجعه کردند که در سه ماهه دوم سال 91 این رقم به 147 نفر افزایش یافته است.

هشت نفر بر اثر سوختگی جان باختند

همایون پور در بخش دیگری از سخنان خود به میزان مرگ و میرهای ناشی از سوختگی در استان کردستان اشاره کرد و گفت: در سه ماهه دوم سال گذشته هفت نفر بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: آمار مرگ ناشی از سوختگی در سه ماهه دوم سال 91 نسبت به مدت مشابه سال 90 با رشد 14 درصدی رو به رو شده و این رقم از هفت نفر به هشت نفر افزایش یافت.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان در پایان از افزایش هفت درصدی مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی خبرداد و افزود: در سه ماهه دوم سال گذشته، 30 نفر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی فوت کردند که این میزان در مدت مشابه سال جاری به 32 نفر افزایش یافت.

گفتنی است تعداد کل فوتی ها در اثر نزاع های خیابانی، تصادفات درون و برون شهری، غرق شدگی، گازگرفتگی، برق گرفتگی، مواد مخدر، مشروبات الکلی، سوختگی، بیماری های قلبی و عروقی و حوادث کار در سه ماهه دوم سال 91 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 16 درصد کاهش داشته است.

آمارها نشان می دهد در سه ماهه دوم سال 90 تعداد 325 مورد فوتی اعلام شده که این میزان در سه ماهه دوم سال 91 به 274 مورد کاهش یافته است.