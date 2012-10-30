به گزارش خبرنگار مهر، عباسجهانبینی قبل از ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید نماینده ویژه رئیس جمهور از مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهندس مهرابیان نماینده ویژه رئیس جمهور در پرژههای مهر ماندگار امروز به همراه مهندس پیریایی استاندار قم و احمد امیرآبادیفراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از مجموعه ورزشی در حال تکمیل شهدای هفتمتیر قم بازدید کرد.
قرار گرفتن مجموعه هفتم تیر در بین طرحهای مهر ماندگار
وی اضافه کرد: در این بازدید گزارشی از روند اجرای طرح تکمیل این مجموعه بزرگ ورزشی و قرار گرفتن این پروژه در قالب طرحهای مهر ماندگار ارائه شد تا نماینده ویژه رئیس جمهور بیش از پیش در جریان اهمیت تکمیل به موقع این پروژه قرار بگیرند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم عنوان داشت: این مجموعه در حال حاضر یکی از بزرگترین فضاهای ورزشی شهر قم است که عملیات طرح تکمیل آن در حال حاضر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پس از تامین اعتبار لازم و تجهیز کامل، تا کمتر از دو ماه آینده آماده و به بهره برداری میرسد.
جهانبینی یاد آور شد: این مجموعه بزرگ ورزشی هم اکنون 50 هزار متر مربع زیر بنا دارد که در این مجموعه امکانات مختلف ورزشی وجود دارد که امکان ورزش را برای عموم مردم در هر دو بخش همگانی و قهرمانی به وجود میآورد.
وی یاد آور شد: در حال حاضر زمین چمن مصنوعی، پیست دو و میدانی، رختکن، سکوی تماشاگران، محوطه سازی و زیباسازی مجموعه ورزشی شهید حیدریان در حال انجام است و این مجموعه با بهرهبرداری در دو ماه آینده به یکی از زیباترین فضاهای ورزشی قم تبدیل خواهد شد.
تاکید نماینده ویژه رئیس جمهور بر بهرهبرداری به موقع از مجموعه هفتم تیر
مهندس محرابیان نماینده ویژه رئیس جمهور نیز در بازدید از این مجموعه ورزشی، ضمن ابراز رضایت از مراحل اجرای این طرح بر تکمیل و افتتاح هر چه سریعتر آن تاکید کرد و بیان داشت: بر اساس گزارشات کاملی که از پیشرفتهای این مجموعه ورزشی داریم به زودی اعتبار اجرای ما بقی طرح نیز اختصاص خواهد یافت و این مجموع باید به سرعت آماده شده و در اختیار مردم و ورزشکاران قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه این طرح به عنوان یکی از مهمترین طرحهای استان قم در پروژه های مهر ماندگار محسوب میشود، تصریح کرد: مطمئنا اعتبارات کافی جهت تکمیل این پرژه مهم در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان قرار خواهد گرفت.
گفتنی است: سفر محرابیان نماینده ویژه رئیس جمهور به استان قم به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژههای مهر ماندگار صورت گرفت و وی در بازدید از طرحهای مختلف مهر ماندگار در قم تاکید کرد این پروژه ها به موقع تامین اعتبار و به بهره برداری برسند.
با تاکید نماینده رئیس جمهور؛
مجموعه شهدای هفتم تیر قم تا 2 ماه دیگر به بهرهبرداری میرسد
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: با تاکید نماینده ویژه رئیس جمهور بر اجرای به موقع و سریع طرح تکمیل مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم، این مجموعه تا مدت زمان کمتر از دو ماه دیگر به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسجهانبینی قبل از ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید نماینده ویژه رئیس جمهور از مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهندس مهرابیان نماینده ویژه رئیس جمهور در پرژههای مهر ماندگار امروز به همراه مهندس پیریایی استاندار قم و احمد امیرآبادیفراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از مجموعه ورزشی در حال تکمیل شهدای هفتمتیر قم بازدید کرد.
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