استادیوم 15 هزار نفری یاسوج 92.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ایموری افزود: چمن کاری این استادیوم که جزء پروژهای مهر ماندگار است به اتمام رسیده و کار ضلع شرقی آن نیز پایان یافته است.

وی با بیان اینکه کار نازک کاری ضلغ غربی این استادیوم در دست اجراست، عنوان کرد: جایگاه ویژه این استادیوم نیز در آینده نزدیک نصب خواهد شد.

ایموری افزود: کار لایه آخر آسفالت پیست تارتان این استادیوم که در کشور در ردیف اولین پیست 10خطه کشوراست نیز به اتمام رسیده و به زودی کار نصب لایه تارتان آن آغاز می شود.

وی با بیان اینکه نصب دکل سیستم روشنایی این استادیوم در حال انجام است، اظهار داشت: کار عملیات فیبرنوری نیز در حال حفاری است و در صورت تامین اعتبار در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اسهال مهمترین عامل تاخیر رشد جسمی کودکان است

پزشک شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی گفت: اسهال از مهم ترین عوامل تاخیر رشد جسمی در کودکان، سوء تغذیه و مستعد شدن کودک در برابر سایر بیماری ها است که جان کودکان زیر پنج سال را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه شهبازی افزود: در صورت بی میلی کودک به خوردن و آشامیدن، استفراغ مکرر، تشنگی شدید، تب، مدفوع خیلی رقیق یا همراه با خون و اسهال طولانی تر از سه روز، لزوم مراجعه به پزشک و انجام اقدامات اولیه ضرروری است.

وی بیان داشت: کودکی که در شش ماهه اول زندگی تنها با شیر مادر تغذیه می کند کمتر به اسهال مبتلا می شود و با شروع تغذیه کمکی از شش ماهه دوم زندگی، اگرچه خطر ابتلا به اسهال افزایش می یابد، اما میزان مرگ و میر کودکان در اثر این بیماری سیر نزولی پیدا می کند.

شهبازی رعایت بهداشت در تهیه و خوراندن غذای کودک، استفاده از توالت بهداشتی برای کودک، عدم استفاده از آب آلوده، جمع آوری بهداشتی مانده های غذا در کیسه های زباله و ایمن سازی کودک در مقابل سرخک را راه های موثری برای پیشگیری از ابتلای کودکان به اسهال عنوان کرد.

وی افزود: نوشاندن بیشتر مایعات، خوراندن غذای مقوی به کودک بالای شش ماه و مراجعه سریع به نزدیک ترین مرکزبهداشتی، درمانی سبب مقابله با خطرات این بیماری خواهد شد.

پرفشاری خون، کلیه ها را دچار نارسایی مزمن می کند

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: پرفشاری خون، شایع ترین مشکل کشورهای در حال توسعه است که در صورت عدم درمان، نارسایی قلبی و نارسایی مزمن کلیه را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس جریده افزود: اگرچه درمان خاصی برای پرفشاری خون وجود ندارد، اما با پیشگیری و کنترل، عوارض جانبی این بیماری کاهش می یابد.

وی بیان داشت: استفاده از یک رژیم غذایی صحیح در کنار کاهش وزن، دریافت اندک نمک، فعالیت بدنی و پرهیز از مصرف دخانیات، عمده ترین راه های کنترل این بیماری هستند.

جریده همچنین خوردن شش تا هشت واحد نان و غلات کامل، چهار تا پنج واحد سبزی و میوه، دو تا سه واحد لبنیات کم چرب یا بدون چربی، کمتر از شش اونس گوشت کم چرب، مصرف چهار تا پنج مرتبه حبوبات و مغزهای روغنی، دو تا سه واحد چربی و روغن و پنج بار مصرف اندک شیرینی در هفته را رژیم غذایی مناسبی برای جلوگیری و کنترل فشارخون بالا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کاهش پنج درصد از وزن بدن و پیروی از یک رژیم کم چرب در کاهش ابتلا به این بیماری نقش مهمی دارد، اظهار داشت: علاوه بر این کاهش سدیم در رژیم غذایی به میزان کمتر از دو هزار و 400 میلی گرم در روز و افزایش فعالیت بدنی به میزان 30 دقیقه و سه بار درهفته شیوع پرفشاری خون را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

500 فرهنگی استان درهمایش "بسیجی، پدافند غیرعامل وخانواده" شرکت کردند

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: 500 فرهنگی استان درهمایش "بسیجی، پدافند غیرعامل وخانواده" شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز طاهری افزود: این همایش باهدف اطلاع رسانی و آگاهسازی دانش آموزان وخانواده ها درموضوع پدافند غیرعامل برگزار شد.

طاهری عنوان کرد: دراین هفته 41هزار جلدکتاب در زمینه مقابله با بحران درمدرسه، آشنایی با مدیریت بحران ویژه سه دوره تحصیلی و مقاومت ملی پایدار در پدافند غیرعامل بین مدارس توزیع شد.

وی بیان داشت: تحکیم روابط اجتماعی، تلاش در زمینه های علمی، آگاهسازی دانش آموزان وخانواده ها درمقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان از اولویتهای پدافندغیرعامل دربرنامه کار مدیران ومربیان درمدارس است.

طاهری با بیان اینکه خانواده ها ومربیان فرماندهان مقابله با دشمن درجنگ نرم واجرای پدافند غیر عامل هستند، عنوان کرد: کارهای بزرگی درآموزش وپرورش انجام شده اما باتوجه به هجمه حملات دشمن درعرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی وظیفه ما سنگین تر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: فتح قله های رفیع علمی ایران اسلامی درجهان بیانگر موفقیت درپدافند غیرعامل است و دشمنان نظام با اعتراف به ناتوانی درجنگ نظامی، باجدیت وارد عرصه جنگ نرم شده اند.

آموزش وپرورش استان درسال تحصیلی جاری رتبه های برتر کشوری کسب کرد

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: آموزش وپرورش استان درسال تحصیلی جاری رتبه های برتر کشوری ویژه ای کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز طاهری افزود: ازمهمترین این موفقیتها ارتقاء درکنکور رشته ریاضی از رتبه آخر به رتبه 27 و در رشته تجربی از 28 به 26 و در علوم انسانی از 28 به 24 است.

وی بیان داشت: این استان در برگزاری مسابقات نانو سه رتبه برتر کشوری و در جشنواره روش‌های تدریس دروس تاریخ رتبه نخست، حسابان رتبه دوم و فیزیک رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

طاهری با بیان اینکه دانش آموزان در رشته روباتیک نیز سه رتبه دوم و هشت رتبه سوم کشوری را کسب کرده اند، عنوان کرد: در سال 87 میزان قبولی دانش آموزان این استان در کنکور 21.69 درصد بود که در سال گذشته این میزان به 44 درصد افزایش یافت.

وی افزود: عمق محرومیت‌ها در این استان کار را برای ارتقا در شاخص‌ها بسیار سخت و دشوار می‌کند اما با این وجود آموزش و پرورش استان نهایت تلاش خود را برای ارتقای سطح علمی دانش آموزان این استان انجام می دهد.