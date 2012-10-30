90 درصد مطالبات تامین اجتماعی کرمانشاه از بدهکاران بخشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پاکدامن در نشست خبری اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه با اصحاب رسانه که ظهر سه شنبه در سالن جلسات اداره کل تامین اجتماعی برگزار شد گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در حمایت از تولید ملی، کاهش قیمت تمام شده کالا و رونق اقتصادی تصمیم به بخشش 90 درصدی مطالبات خود از کارگاه های بدهکار به این سازمان از ابتدای تاسیس سازمان تامین اجتماعی لغایت اسفند ماه 90 در خصوص معوقات حق بیمه و جرایم تاخیر پرداخت بیمه واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی گرفته است.

وی افزود: البته این بخشودگی در صورتی لحاظ خواهد شد که کارفرمایان تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت و یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه کارگاه یا شرکت خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که کارفرمایان این بدهی های معوقه و جرایم را به صورت یکجا بپردازند شامل بخشودگی 90 درصدی و در صورت تقسیط این بدهی ها به ازای هر قسط 10 درصد بخشودگی کاهش می یابد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه تعداد کارگاه های دولتی استان کرمانشاه را 758 واحد عنوان کرد و گفت: علاوه بر کارگاه های دولتی موجود 26 هزار و 160 کارگاه غیردولتی شامل، شرکت ها، واحدهای صنفی و ... مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: از ابتدای تاسیس سازمان تامین اجتماعی لغایت اسفند 90 اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه مجموعا حدود 52 میلیارد تومان مطالبات دارد.

وی ادامه داد: البته رقم ذکر شده در خصوص بدهی معوقه استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین تر و این نشانگر فرهنگ خوب پرداخت حق بیمه در استان کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: 52 میلیارد بدهی معوقه مربوط به تمام واحدهای بیمه شده نیست و درصد زیادی از آن مربوط به سه واحد تولیدی و خدماتی است.

پاکدامن گفت: سه واحد تولیدی و خدماتی فرش غرب، کرپ ناز و سازمان اتوبوسرانی حدود 100 میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: از 521 میلیارد بدهی معوقه کارفرمایان نسبت به سازمان تامین اجتماعی حدود 140 میلیارد ریال مربوط به جرایم کارگاه هاست که حدود 120 میلیارد ریال از آن بخشوده می شود.

وی ادامه داد: جهت اطلاع رسانی این بخشودگی 90 درصدی از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه، اداره کل تامین اجتماعی اطلاع رسانی وسیعی را صورت داده به طوری این بخش نامه کارگاه به کارگاه و از طریق رسانه های جمعی چون صدا وسیما نیز اطلاع رسانی شده است.

وی اضافه کرد: بیشتر این مطالبات مربوط به بخش صنعت است.

وی سازمان تامین اجتماعی را بزرگتری سازمان در ارائه خدمات بیمه ای عنوان کرد و گفت: از 35 میلیون جمعیت کشور هم اکنون 11 میلیون نفر آن تحت پوشش خدمات بیمه ای این سازمان قرار دارند.

وی هم چنین تعداد مستمری بگیران این سازمان را دو میلیون نفر عنوان کرد.

