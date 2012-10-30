90 درصد از اراضی محدوده سد گتوند تملک شده است

محمدحسین معنوی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند تملک اراضی محدوده سد، پیش از آبگیری سد آغاز شد و براین اساس به همه منازل مسکونی و اراضی کشاورزی که با آبگیری سد غرق می شوند، خسارت تعلق گرفت.

وی با بیان اینکه خسارت پرداختی شامل آندسته ساختمان هایی است که پیش از در ج آگهی در روزنامه ها، ساخته شده بودند، افزود: براساس قانون از زمان خاصی که آگهی در روزنامه‌ های محلی درج می ‌شود دیگر هیچ ساخت و سازی در روستاها پذیرفته نیست و به این دلیل هر ساخت و سازی که پس از این زمان باشد غیرقانونی و غیرمجاز محسوب و غرامت دریافت نمی کند.

معنوی فر با بیان اینکه تمامی روستاها و اراضی که واجد شرایط دریافت خسارت هستند، شناسایی شده اند، افزود:

100 درصد روستاهایی که در فاز نخست آبگیری سد گتوند به زیر آب رفتند، از طرف شرکت مدیریت منابع آب و نیروی کشور تملک شده و خسارت دریافت کردند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز در حدود 90 درصد اراضی و روستاهای محدوده سد به صورت کامل تملک و خسارت آنها پرداخت شده، اظهار کرد: تلاش شده تا فرآینده تملک اراضی به شکلی صورت گیرد که هیچ حقی از افراد ضایع نشود.



معاون اجرایی سد و نیروگاه گتوند علیا هر گونه اهمال در پرداخت خسارت را رد کرد و گفت: براساس قوانین تملک اراضی، بهای املاک مورد نظر توسط یک گروه سه نفره متشکل از کارشناس رسمی دادگستری، یک نفر به انتخاب مردم و یک نفر به انتخاب دستگاه خریدار و یک نفر هم مرضی الطرفین تعیین می شود.



وی افزود: تنها مشکلاتی مربوط به هشت خانواده از اهالی روستای آب ماهیک و گلزاری وجود دارد که این خانواده ها حاضر به فروش املاک به قیمت کارشناسی نشده اند و درخواست مبالغی بیش از رقم کارشناسی را دارند.



معنوی فر تصریح کرد: در این راستا مراتب با حضور مردم در نشست فرمانداری شهرستان لالی مطرح و در حال حاضر رسیدگی به این موضوع به دادگستری ارجاع داده شده است تا پس از طی مراحل قانونی این منازل نیز تملک شوند.



وی یادآور شد: درخصوص اسکان مردم نیز نشستهای متعددی با حضور مردم و مقامهای محلی برای ساخت شهرک جایگزین برگزار شد که تصمیم ساکنان بر ترک منطقه و دریافت غرامت بوده است.



معاون اجرایی سد و نیروگاه گتوند علیا همچنین قطع عمدی آب و برق روستاها را تکذیب کرد و گفت: قطع برق تنها در محدوده دریاچه سد و به جهت جلوگیری از انتقال برق فشار قوی از طریق آب و برق گرفتگی اهالی صورت گرفته است.

