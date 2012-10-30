داوران با تجربه ای، نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان را قضاوت می کنند

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ستاد اجرایی نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان پس از بررسی های متعدد "علی اکبر درستی" دبیر شورای تخصصی تئاتر بسیج کشور از تهران، "سید حسین بیطرف" مدرس تئاتر از شاهرود و "خسرو به آیین" مدرس بازیگری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان را برای داوری نمایشهای این جشنواره انتخاب کرد.

وی بیان داشت: "درستی" متولد چالوس و دارای مدرک کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و در سریال های "آپارتمان" اصغر هاشمی و "فتح در برهوت" حسین ساختمانی هنرنمایی کرده است.

اعتماد اضافه کرد: "بیطرف" یکی از پیشکسوتان و کارشناسان تئاتر شهرستان شاهرود است که از سال 1350 کار خود را در تئاتر شروع کرده و دارای مدرک کارشناسی ارشد هنر است.

وی همچنین یدآور شد: بیطرف در حال حاضر به عنوان مدرس دانشگاه به تدریس هنرهای تجسمی مشغول است و در هشتمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان نیز کار داوری آثار راه یافته به جشنواره را عهددار بوده است.

وی در خصوص "به آیین" اظهار داشت: وی یکی از هنرمندان پیشکسوت سمنانی در زمینه تئاتر است که بیش از 30سال در این زمینه سابقه فعالیت دارد.

مدیر اجرایی نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان با اشاره به اینکه امروز بخش عمده‌ای از دغدغه‌های عمومی جامعه به مسائل فرهنگی و تربیتی معطوف شده؛ درباره اهمیت هنر تئاتر گفت: باید این گونه نیازهای عمومی جامعه در قالب هنرهای نمایشی برای رفع دغدغه ها شکل بگیرد.

اعتماد نگاه مقام معظم رهبری به هنر را مهم‌ترین و کامل‌ترین نگاه دانست و افزود: انقلاب اسلامی ماندگاری خود را مرهون شهدا که براستی اصلی ترین هنرمندان انقلابند می داند.

مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود با بیان اینکه بسیج سرشار از استعدادهای هنرهای دینی است، خاطر نشان کرد: باید با ایجاد زمینه‌های لازم، این استعدادها به شایستگی شکوفا شوند که در این زمینه بسیج هنرمندان نقش مهمی را ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به دست اندرکاران ‏"جشنواره تئاتر دهه فجر سال 66 که فرموده بودند"...شما برادران عزیز، حقایق بسیارى را با زبان نمایش بیان کردید و این زبان، زبانى بسیار قوى‏ست"، گفت: توجه به آموزش‌های علمی و تخصصی هنرهای نمایشی به ویژه در حوزه بسیج از نیازهای نسل حاضر است.

اعتماد در خاتمه با بیان اینکه هنر ابزار مهم و تأثیرگزاری در تعمیق و تسهیل آموزه‌های دینی و اخلاقی است، تصریح کرد:‌ گاها تأثیر یک تئاتر از هزار کلمه بیشتر است و یک صفحه هنری می‌تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد.