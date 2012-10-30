به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی ضمن بیان این مطلب در نشست خبری که با حضور علی قمصری آهنگساز و محسن رجب پور مدیر کنسرت صبح امروز در تالار وحدت برگزار شد، با اشاره به کم و کیف آواز در این اثر موسیقایی گفت: آواز در این کنسرت براساس محتوای رپرتوار اجرا می شود و این نیست که براساس تکنیک خاص و دور از انتظار از موسیقی ایرانی اجرا شود. در واقع القای کلام با در نظر گرفتن روح موسیقی از ویژگی‌های آغاز این کنسرت است.

در ادامه علی قمصری با اشاره به آهنگسازی این کنسرت گفت: در اجرای کنسرت "دیدار" پیش فرض را بر جذب بالای مخاطب و لذت از این اثر موسیقایی قرار دادم و تاکیدم بیش از هر عنوانی بر موسیقی دستگاهی و کاملاً ایرانی است به این معنا که مفاهیم موسیقی ایرانی بدون بازنمایی با ساختارهایی منطقی تصنیف کرده‌ام.

وی در ادامه افزود: بخش اول این کنسرت از جهت سازبندی خلوت است و بار اصلی به عهده بداهه نوازی که نماد شناخته شده موسیقی ایران در دنیاست قرار گرفته است.

این آهنگساز در ادامه افزود: سازبندی در پارت اول کاملاً ایرانی و متنوع را رنگ‌های متفاوت موسیقایی است. یکی از آثار در بخش اول این است که در موسیقی سنتی فرم‌هایی از گذشته وجود داشته است که در حال حاضر خیلی مورد علاقه مخاطب موسیقی ایرانی نیست و در برابر آنها صبوری ندارند و د ر نتیجه لذت هم نمی‌برند. من این فرم‌های موسیقی را در این اجرا با نگاه متفاوت به کار برده‌ام. به عنوان مثال ساز و آواز یکی از فرم‌های موسیقی سنتی است که در حال حاضر کمتر مورد علاقه مخاطب قرار می‌گیرد که من بر این نوع خاص از موسیقی ایرانی ساختار تازه را با الهام از آثار گذشته اجرا خواهم کرد.

در ادامه این نشست علیرضا قربانی با اشاره به آخرین کنسرتی که در ایران را با این آهنگساز روی صحنه برده است گفت: آخرین کنسرتی که در ایران به طور رسمی با قمصری برگزار شد در سال 87 در فضای باز کاخ نیاوران بود و یکی از مهمترین دلایلی که اسم این کنسرت را "دیدار" گذاشتیم گرد هم آمدن اعضای گروه و مخاطبان پس از سال‌ها کنار هم بود.

وی در ادامه افزود: در تازه ترین اجرای خود دنبال کار جدید با دیدگاه های تازه و شخصی علی قمصری و سایر اعضای گروه بودیم . در این بین تلاش علی قمصری و دوستانشان به عنوان آهنگساز این بود که پدیده جدیدی از موسیقی ایرانی را عرضه کنیم و ماحصل آن اجرایی است که پیش رو داریم.

در ادامه نشست محسن رجب پور مدیر کنسرت با اشاره به تاریخ برگزاری این برنامه گفت: کنسرت دیدار با اشاره اجرای گروه اشتیاق و آواز علیرضا قربانی به آهنگسازی علی قمصری 19 و 20 آبان ماه در سالن میلاد نمایشگاه برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود:‌ بر همین اساس این کنسرت در تاریخ 19 آبان ساعت 18 و در تاریخ 20 آبان ساعت 21:30 روی صحنه می‌رود. همچنین نوازنده‌های این اجرا متشکل از پویا سرایی (سنتور)، سامان صمیمی (کمانچه)، مصباح قمصری (بم کمان)، زکریای یوسفی (سازهای کوبه‌ای)، علی قمصری (تار و دیوان)، نیلوفر محبی (ویولون)،‌ مهرزاد رضوی یکتا (آلتو)، آتنا اشتیاق (ویلونسل ) هستند.

پس از توضیحات مدیر این کنسرت علی قمصری در ادامه صحبت های قربانی مبنی بر نگاه نو در اجرای آثار موسیقی ایرانی گفت:‌ من از ابتدای آهنگسازی خط مشخصی از هنر موسیقی هم در آهنگسازی و هم در نوازندگی را دنبال می‌کردم و تا به حال از آن سیر خارج نشدم و حال اینکه موسیقی ایرانی در شرایط فعلی نیاز به تحول جدی دارد. از همین روز من سعی کردم با در نظر گرفتن گذشته موسیقی ایرانی و حفظ ارزش‌های موسیقی ردیف دستگاهی این تغییرات را ایجاد کنم و گامی جلوتر از جریان های معمولی موسیقی ایرانی بگذارم.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت‌های اجرای چهار سال پیش با قطعات این کنسرت گفت: نوع رپرتواری که در اجرای پیشین در نظر گرفته بودم با اجرای پیش رو بسیار متفاوت است. در بخش اول کوارتت زهی با ساز خودم و سازهای کوبه‌ای بود اما در قسمت دوم سازهای ایرانی حضور داشتند. در این کنسرت در قسمت دوم چهار نوازنده خوب زهی اجرا دارند.

علیرضا قربانی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وی به عنوان خواننده‌‌ای که از گذشته تا امروز با علی قمصری بوده است سیر تحول که این آهنگساز به آن اشاره می کند را چگونه ارزیابی می‌کند،‌ گفت: بعد از کنسرت سال 87 تعداد قابل توحهی کنسرت و اجراهای متفاوت در فستیوال‌های خارجی موسیقی در کشورهای مختلف داشتیم و این روند همکاری مستمر بوده است که حاصل آن نزدیکی روحی و حرفه‌ای من و علی قمصری به یکدیگر بوده است.

این خواننده موسیقی ایرانی در ادامه افزود: علی قمصری در شیوه آهنگسازی از تکرار مکررات بسیار پرهیز دارد و من این تغییر را در شیوه آهنگسازی که مطرح می کند کاملاً‌ احساس می‌کنم و اساساً معتقدم که یک آهنگساز باید این سیر تحول را طی کند.

علی قمصری در ادامه با اشاره به سازبندی در این کنسرت گفت: در این اجرا تنوع در سازبندی موسیقی را داریم. این در حالی است که برخلاف نگاه جدیدی که آهنگساز به سازبندی در کارهای خود دارد؛ ساز سازهای ما این تنوع را در ساخت سازهای خود خیلی مورد توجه قرار نمی‌دهند و برایشان به یک دغدغه تبدیل نشده است. از همین روست که نگاه استاد شجریان در عرصه ساز سازی میل به نو شدن است و انتقاد من به ساز سازها این است که نگاهشان فقط محدوده صوتی سازها را در بر دارد این در حالی است که باید در ساز سازی خود به نگرش آهنگساز در استفاده از سازهای مختلف نیز توجه داشته باشد.

در پایان این نشست علیرضا قربانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از پیشکسوتان نسبت به حضور جوانان در عرصه های نوآوری معترض هستند، گفت: بخش عمده‌ای از این انتقادها به نوع رفتار هنرمند بر می گردد تا به شیوه آهنگسازی آنها که این انتقادها از چگونگی روی صحنه آمدن هنرمند و کم و کیف احترام به مخاطب ناشی می‌شود و یا اینکه در نوع اجرای آثار خود دست به بزرگ‌نمایی‌هایی می‌زند و مسایلی از این دست است که پیشکسوتان را آزرده خاطر می‌کند.