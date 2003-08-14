مادران نظاميان آمريكايي خطاب به بوش: فرزندانمان را از باتلاق عراق بازگردان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بسام مهداوي خبرنگار شبكه الجزيره درآمريكا، شمار خانواده هاي ناراضي آمريكايي روز به روز در حال افزايش است .

اشك و اندوه اين خانواده ها را رسانه هاي آمريكايي سانسور كرده اند، صداي فرياد وفغان اين خانواده ها با شعار فرزندانمان را به ما برگردانيد ، هر روز كه مي گذرد خانواده هاي بيشتري را به همراهي فرا مي خواند.آنها بوش را به فريبكاري و دروغ پردازي در جنگ بر ضد عراق متهم مي كنند .

مادر يك نظامي آمريكايي گفت : بوش با دروغگويي به عراق حمله كرد و فرزند من بايد تاوان دروغگويي او را با زندگي در شرايط بسيار نگران كننده عراق پس دهد .

پدر يك نظامي آمريكايي گفت : فرزندان ما در بدترين شرايط در عرا ق به سر مي برند ، افزايش حملات عليه آنها ما را به شدت نگران كرده است ، بوش عامل اين اوضاع نگران كننده است و بايد هرچه زودتر به اشغال عراق پايان دهد.

خانواده هاي آمريكايي ديگر به مقامات آمريكايي و آمار و ارقام ارائه شده از سوي آنها در مورد تعداد كشته هاي آمريكايي در عراق اعتماد ندارند.

آنها معتقدند تعداد واقعي كشته ها بيش از آمار اعلام شده است ، زيرا مقامات آمريكايي از اين مي ترسند در صورت افشاي حقايق عراق حمايت مردمي را از دست بدهند .

مادر يك نظامي آمريكايي در عراق با گريه واندوه گفت ، نمي دانم فرزندم چرا بايد اكنون در بدترين شرايط درعراق باشد او بايد به آغوش من برگردد.

پدر يك نظامي آمريكايي نيز با اشك و اندوه گفت : سياست بوش فرزندان ما را به سوي مرگ مي برد او اصلا به سرنوشت فرزندان ما توجه نمي كند ، بوش آمريكا را به سوي مقصد شومي به پيش مي برد.

خانواده هاي آمريكايي تصريح كردند كه مقامات آمريكايي هيچ اعتنايي به سرنوشت فرزندان آنها ندارند .

گفتني است طي روزهاي گذشته نيز بيش از 600 خانواده نظاميان آمريكايي در عراق از نمايندگان كنگره آمريكا خواستند هرچه زودتر زمينه بازگشت فرزندانشان از عراق به آمريكا را فراهم كرده و به اشغال عراق پايان دهند.