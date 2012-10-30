رهنمودهای ولایت فقیه راهگشای مسئولان در برون رفت از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه صبح روز سه شنبه در دیدار با دانش آموزان بسیجی شهر اراک با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران به برکت ولایت فقیه در اوج اقتدار است افزود: پیام های رهبر انقلاب موجب بروز و ظهور بیداری اسلامی و تزلزل پایه های نظام سلطه شده است و به جاست مسئولان این رهنمودها را نصب العین خود قرار دهند.



وی عزت، اقتدار، سربلندی، موفقیت، شکوفایی و پیشرفت همه جانبه کشور را به برکت وجود ولایت فقیه دانست و اظهارداشت: مردم ایران نیز با تبعیت کامل از ولی فقیه همواره در جهان درخشیده اند.

سردار ابوحمزه بزرگداشت دهه ولایت را نشانگر پیوند ناگسستنی ملت با ولی فقیه برشمرد و تصریح کرد: آشنایی قشرهای مختلف مردم به خصوص جوانان و دانش آموزان با اهمیت جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی و صیانت از این اصل مترقی ضروری است.



فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی رسالت دانش آموزان را تلاش بیشتر در زمینه کسب علم و دانش همراه با تعمیق باورهای دینی دانست و گفت: در این زمینه مسئولان بسیج دانش آموزی باید برنامه ریزی مستمر و اثرگذاری داشته باشند.

وی توهین به مقدسات دین مبین اسلام و انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) را نشانگر زبونی دشمنان عنوان کرد و گفت: پیامبر اعظم(ص) همواره انسان ها را به رعایت اخلاق، احترام، صلح، دوستی و خدا پرستی دعوت می کردند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تاکید کرد: تهدیدها، توطئه ها و فتنه افکنی دشمنان از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون با شکست کامل رو به رو شده و امروز نظام سلطه برای ضربه به انقلاب اسلامی در قالب جنگ نرم همه توان خود را متمرکز کرده است.

سردار ابوحمزه تصریح کرد: حضور گسترده مردم مسلمان جهان در محکومیت انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)، بیداری اسلامی، جنبش تسخیر وال استریت و بحران اقتصادی همه نشانگر اضمحلال و تزلزل پایه های نظام سلطه، استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب است.

وی اظهار کرد: امروز بسیجیان به دنیا اعلام می کنند مانند همیشه برای دفاع از اسلام و ولایت آماده بوده و لحظه ای از مواضع به حق انقلاب کوتاه نخواهند آمد.