کمک یک میلیاردی نهادهای دولتی آمل به سیلزدگان بهشهر ارسال شد

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کمک ها در قالب 21 دستگاه خودروی وانت با حضور مسئولان و مدیر و عوامل سازمان خیریه آبشارعاطفه های آمل از مقابل فرمانداری آمل به فرمانداری بهشهر برای توزیع بین مردم سیلزده بهشهر ارسال شد.



وی افزود: کالاهای ارسال شده به مناطق سیل زده بهشهر شامل 200عدد بخاری گازی، 11عدد چراغ خوراک پز، 35 کارتن چای خشک، 250 تخته پتو و70 سرویس ظروف تفلون است.



فرماندار آمل اضافه کرد: بخش زیادی از این کمک ها از سوی سازمان خیریه مردم نهاد آبشارعاطفه های آمل، بخشداریها، مجمع امورصنفی و تعدادی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی پس از عبور از خیابانهای اصلی شهر آمل به مناطق سیل زده بهشهر ارسال شد.



اکبرزاده افزود: این اقدام خودجوش از سوی مجموعه دولتی وغیردولتی شهرستان آمل بوده و با هدف ابراز همدردی با مردم مناطق سیل زده بهشهر به صورت مستقیم ارسال شده است.



وی ادامه داد: با توجه به شروع فصل سرما و نیاز سیلزدگان به وسایل گرمایشی، لباس گرم، آسیب دیدگان همچنان باید از سوی مردم و دولت مورد حمایت قرار گیرند و باید با ارسال کمکهای نقدی یا غیرنقدی این هموطنان را در پشت سر گذراندن این شرایط سخت و بحرانی یاری کرد.

