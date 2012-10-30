کشت گلخانه ای در هرمزگان موجب اشتغال 1500نفر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حمزه بهاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وسعت گلخانه های این استان را 100 هکتار ذکر کرد و افزود: برخی از گلخانه های این استان در قالب پنج مجتمع در شهرستانهای رودان، بندرعباس، حاجی آباد و میناب و بستک واقع شده اند.

وی عمده تولیدات گلخانه های این استان را شامل محصولاتی از قبیل خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، بادمجان، و سبزیجات برگی ذکر کرد.

بهاری بااشاره به خشکسالی 14 ساله دراین استان بیان داشت: در راستای صرفه جویی و بهره وری بیشتر آب، سطح زیرکشت محصولات گلخانه ای دراین استان رو به افزایش است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان یادآورشد: در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده که هر سال بطور متوسط 10هکتار به وسعت گلخانه های این استان اضافه شود.

بهاری با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای این استان به ( گوجه فرنگی ،خیار،فلفل و بادنجان و سبزیجات برگی )اختصاص دارد، اظهار داشت: سالانه 22 هزار تن از این محصول به ارزش 130 میلیارد ریال در استان هرمزگان تولید می شود.

از هر هکتار سطح زیر کشت خیار و یا گوجه فرنگی فضای باز به روش سنتی و آبیاری غرقابی بین 30تا 35تن محصول برداشت می شود درحالیکه در روش گلخانه ای این رقم به بیش از 200تن در هکتار افزایش می یابد.

صرفه جویی در مصرف نهاده ها از جمله سموم نباتی، علف کشها، کود شیمیایی و به خصوص آب و همچنین تولید محصول بازار پسند و با کیفیت جهت صادرات از جمله مزیت های کشت گلخانه ای اعلام شده است.