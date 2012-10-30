ایران از راه اندازی "خبرگزاری جهان اسلام " حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه در دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام ضمن خوشامدگویی به مهمانان برای شرکت در این اجلاس افزود: بنده باید ابراز تاسف خود را برای عدم حضور رئیس جمهور در جمع شما شرکت کنندگان در اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام اعلام کنم.

وی ادامه داد: متاسفانه آقای احمدی نژاد به خاطر بروز برخی از گرفتاریهای اداری نتوانستند در جلسه شما شرکت کنند از این رو بنده سلام ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران را به شما مهمانان ابلاغ می کنم.

رحیمی با اشاره به اهمیت اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام گفت: این اجلاس از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و این اجلاس اگر ازهمایش عظیم 26 رئیس جمهور یا سران کشور بالاتر نباشد ، پایین تر نیست. اجلاس خبرگزاری های جهان اسلام بسیار مهم و فوق العاده است.

معاون اول رئیس جمهور اتحاد رسانه ها در جهان اسلام را امری لازم و ضروری دانست و افزود: این اتحاد در حال حاضر باید اعمال شود چرا که ما با شبیخون فرهنگی دشمنان روبرو شده ایم و شما رسانه ها باید به خوبی مردم را از برنامه های دشمنان آگاه کنید.

رحیمی با بیان اینکه ما در یک میدان عظیمی به نام جهاد فرهنگی قرار گرفته ایم، افزود: در این جهاد باید همه ما تلاش کنیم تا مردم به خوبی با حقوق خود آشنا شوند.

وی گفت: قرآن کریم کتاب آسمانی است همه قواعد و مقررات اسلام و سعادت بشر در آن آمده است، چه کتابی بالاتر از کتاب آسمانی قرآن و چه دینی کامل تر از دین مبین اسلام، اما متاسفانه شاهد آنیم که یک عده می خواهند حقایق اسلام شنیده نشود و مردم با این حقایق آشنا نشوند و فقط به دنبال اختلاف بین مسلمانان هستند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید غیرت مسلمانان را زنده کنیم و اندیشه های آنان را به صحنه بیاوریم اظهار داشت: امروز صهیونیست ها سیل عظیمی را علیه اسلام راه انداختند ما باید این سیل را متوقف کنیم و برای متوقف کردن آن نیازمند غیرت و اندیشه مسلمانان جهان هستیم.

وی خطاب به شرکت کنندگان در اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری های جهان اسلام گفت: کار شما بسیار مهم است. کاری که شما انجام می دهید سران کشورها نمی توانند آن را انجام دهند، در همین جا اعتراف می کنم که کار شما بسیار مهم تر و بالاتر از کار بنده است.

رحیمی اضافه کرد: فعالیت شما به منزله شمشیر برنده در مقابل همه توطئه ها علیه اسلام است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه نمی توان اختلافات کشورهای غربی را منکر شد، افزود: این در حالی است که کشورهای غربی مدام به ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی دامن می زنند اما در خود این کشورها اختلافات بسیار زیاد است. به عنوان مثال در یکی از کشورهای غربی این سمت خیابان با آن سمت خیابان اختلاف دارد.

وی همچنین با بیان اینکه خداوند کلید فتح جهان را بر کمر مسلمانان بسته است، گفت: اما متاسفانه مسلمانان از این کلید فتح استفاده نمی کنند چرا که این کلید به کمر مسئولینی بسته شده است که فقط به فکر خواسته های استکبار هستند.

رحیمی در ادامه به جنایات اخیر در میانمار اشاره کرد و گفت: قضیه میانمار به راحتی با برگزاری یک دادگاه قابل حل بود اما دیدیم که چه نسل کشی هایی را به راه انداختند. این نسل کشی ها به خاطر آن بود که دشمنان خواستند این اتفاق در این کشور صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه همه خبرگزاری ها و روزنامه ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دارد، گفت: ما متاسفانه هنوز یک خبرگزاری واحدی تحت عنوان خبرگزاری جهان اسلام راه اندازی نکرده ایم و امیدوارم در این نشست شما عزیزان پایه و اساس این خبرگزاری را بگذارید. ما قطعا در ایران از خبرگزاری جهان اسلام حمایت خواهیم کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت مسلمانان وضعیت نگران کننده ای است، افزود: 60 درصد انرژی جهان در کشورهای مسلمان است اما سران این کشورها با پول های خود علیه جهان اسلام اقدام می کنند. انفجارها با پول نفت کشورهای اسلامی صورت می گیرد. چه کسی می تواند این موضوع را به مردم خبر دهد؟ رسانه های متبوع شما می توانند روشنگری کنند.

رحیمی با بیان اینکه همه ما باید آستین همت را بالا بزنیم، گفت: مهمترین کار در حال حاضر آگاهی دادن به ملت ها به خصوص ملت های مسلمان است.

وی با بیان اینکه یک عده نمی توانند صدای رسانه های ایران را تحمل کنند، گفت: توسط ماهواره تمامی اخبار جمهوری اسلامی به اقصی نقاط دنیا مخابره می شد اما دشمنان به بهانه تحریم شبکه های ایران را از ماهواره هاتبرد قطع کردند.

رحیمی با طرح این پرسش که در شبکه های تلویزیونی ایران چه صدایی شنیده می شود؟ افزود: در شبکه های تلویزیونی ایران صدای اسلام و وحدت شنیده می شود و دشمنان نمی توانند این صدا را تحمل کنند و بدون شک در این اتفاقی که برای شبکه های تلویزیونی ایران رخ داد رژیم صهیونیستی تاثیرگذار بود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: رژیم صهیونیستی به جز پلیدی به چیز دیگری فکر نمی کند اما بدانید که ما موفق خواهیم شد چرا که لطف خدا با ما است و قلم های شما نیز موثر خواهد شد.

وی افزود: صدای خبرگزاری جهان اسلام باید به همه جا برسد. این رسانه باید همه را به رفاه، آسایش و عدالت دعوت کند. به چه اندازه کشت و کشتار، به چه اندازه فقر و گرسنگی ملت ها، همه باید تلاش کنیم تا غیرت مسلمانان به جوش آید .

رحیمی افزود: اگر خون خبرنگاری در راه خدا به زمین ریخته شود آن زمین با آن خون طراوت خواهد یافت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین اظهار داشت: بعضی سران صدای اسلام را تا اعماق زمین می رسانند ولی با یکی دو نفر زمان طولانی خواهد شد و این شما رسانه ها هستید که می توانید کمک کنید.

وی در ادامه گفت: خدا لعنت کند کسانی که باعث اختلاف بین مسلمانان می شوند اما با این حال همه باید به دنبال وحدت باشیم. مهمترین رویکرد در حال حاضر وحدت ملت هاست. اگر به دنبال وحدت باشید خدا نیز با شما خواهد بود.

رحیمی در پایان سخنانش افزود: امروز برخی سران در کاخ های خود به خوشگذرانی می پردازند اما ان شاء الله آنها نیز یکی پس از دیگری از پا در می آیند.