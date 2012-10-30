نمای ساختمانهای پایتخت از معماری اسلامی فاصله گرفته است

محمدهادی ایازی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریهای کشور در مورد انتقاد اعضای شورای شهر مبنی بر فاصله گرفتن نماهای ساختمانهای شهر تهران از معماری اسلامی گفت: ما خودمان هم از معماری و شهرسازی تهران انتقاد داریم.

وی افزود: هم اکنون بسیاری از نماهای ساختمانهای تهران از شیشه، کامپوزیت و سنگ است در حالی که معماری اصیل ایرانی و اسلامی بعضا با آجر و کاشی بوده است و این خلاء دیده می شود. ولی در بخش نماهای فرهنگی و محیطی پایتخت اقدامات خوبی برای ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی مطرح شده که مورد تشویق و تقدیر شهروندان قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اظهار داشت: هم اکنون در شهر تهران 1843 مسجد داریم که بسیاری از آنها حتی گلدسته و گنبد ندارند. مسجد را مردم و دستگاههای دولتی می سازند ولی باید این مسجد نشان داده شود چرا که نشان دهنده معماری ایرانی و اسلامی است. شهرداری هم اخیرا مساجدی که در فضاهای پر تردد شهر است را زیباسازی و بازسازی کرده است.