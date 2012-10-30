نمایش هلیکوپترهای سرنگون شده آمریکامقابل لانه جاسوسی/ جزئیات مراسم 13 آبان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آب‌خضر در نشست خبری خود به مناسبت مراسم یوم الله 13 آبان ضمن ارائه تحلیل جامعی از رابطه ایران و آمریکا از کودتای 28 مرداد تا به امروز بر توطئه ها و دشمنی هایی که دنیای استکبار به سرکردگی این کشور علیه ایران داشته است، گفت: صاحبان اصلی فتح لانه جاسوسی شهیدانی چون محسن وزوایی، عباس ورامینی، مهدی رجب بیگی، حسین علم الهدی و غلامحسین بسطامی دانشجویان ایثارگر و پیرو خط امام(ره) بودند که خود را نه با شعار دادن بلکه با عمل به فرمان ولی امر زمان نشان دادند.

وی افزود: صاحبان اصلی حماسه 13 آبان کسانی هستند که حضور در جبهه نبرد حق علیه باطل را بر تکیه زدن بر مناصب دنیوی و مادی ترجیح دادند و امروز بر خلاف چند فرد انقلاب نمای فرسوده نه تنها از پیرو خط امام(ره) بودند پشیمان نیستند بلکه جایگاه رفیع تری در انقلاب اسلامی ایران کسب کردند.

آب خضر با اشاره به اهداف امسال ستاد برگزاری مراسم 13 آبان نیز گفت: احیا و زنده نگهداشتن وقایع این روز مهم، تبلور ملی روحیه مبارزه با استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا با ایجاد وحدت ملی و تبعیت از مقام معظم رهبری، ایجاد شناخت در بین مردم بویژه جوانان نسبت به سیاست ها و خیانت های آمریکا و نهایتا مبارزه با استکبار جهانی که از اصول ارزشی و آرمانی ملت ایران است، از جمله اهداف امسال برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه 9 کمیته برای برگزاری مراسم امسال 13 آبان تدارک دیده شده است، تصریح کرد: کمیته اجرایی این مراسم، کمیته استان ها، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته پشتیبانی، کمیته دانشجویی، کمیته دانش آموزی، کمیته طلاب و روحانیت، کمیته مردمی و کمیته نظرسنجی برای هرچه بهتر برگزار کردن مراسم امسال در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد برگزاری مراسم 13 آبان با اشاره به هتک حرمت به ساحت پیامبر گرامی اسلام توسط استکبار جهانی گفت: این روزها شاهد هستیم که استکبار جهانی با همه توانایی های خود علیه اسلام و مسلمانان در حال طراحی و توطئه است که از هتک حرمت به ساحت پیامبر اسلام تا آغاز دوره کشتار و آوارگی مسلمانان در میانمار این بار به وسیله تندروهای افراطی بودایی این جنایت در حال انجام شدن است. بنابراین مراسم امسال ویژگی خاصی دارند و حمایت از مردم مسلمان میانمار جزو برنامه های ما است.

وی از برگزاری تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان در روز جمعه 12 آبان خبر داد و گفت: به دلیل تقارن 13 آبان با عید سعید غدیرخم مراسم گرامیداشت به شکل تظاهرات سراسری "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" در سراسر کشور در جمعه 12 آبان در بیش از 700 نقطه از کشور پس از اقامه نماز جمعه با حرکت در مسیرهای تعیین شده در استان ها برگزار می شود.

آب خضر ادامه داد: در تهران از محل نماز جمعه دانشگاه تهران به دو سمت میدان انقلاب و میدان فلسطین تظاهرات گسترده و دشمن شکنی را شاهد خواهیم بود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم 13 آبان با بیان اینکه مقابل لانه جاسوسی نیز مراسمی برگزار خواهد شد، یادآور شد: در روز جمعه از ساعت 10 الی 11:30 صبح مقابل درب لانه جاسوسی واقع در خیابان طالقانی با حضور گسترده اقشار مردمی بویژه دانشجویان و دانش آموزان مراسم ویژه ای خواهیم داشت.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشریح مراسمی مقابل لانه جاسوسی گفت: این مراسم که با سرود "جمهوری اسلامی" و شعار "مرگ بر آمریکا" آغاز می شود، قرائت بیانیه‌های دانش آموزی، دانشجویی و اجرای سرود همگانی و همچنین قرائت قطع نامه سراسری به عنوان آخرین مواضع ملت ایران در برابر استکبار جهانی را شاهد خواهیم بود. همچنین سخنران مراسم امسال تهران سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین است و پس از اتمام این مراسم مردم در نماز جمعه تهران حاضر خواهند شد.

وی از دیدار دانش آموزان و دانشجویان با مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه دهم آبان ماه خبر داد و تصریح کرد: همچنین زنگ مبارزه با استکبار جهانی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 10 آبان به صورت همزمان در مدارس کشور نواخته می شود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم 13 آبان با بیان اینکه بیش از 80 خبرنگار و عکاس خارجی و بیش از 250 خبرنگار و عکاس داخلی مراسم امسال را پوشش خبری می دهند، اضافه کرد: علاوه بر پوشش تصویری شبکه های مختلف تلویزیونی داخلی، شبکه های خارجی از جمله شبکه CCTV، چین، شبکه تلویزیونی NHKژاپن، فونیکس چین، ARDآلمان، TRTترکیه، فلسطین الیوم، المیادین البنان، الجزیره قطر، الجناح عراق، LBCلبنان، آسویشیتدپرس آمریکا و روزنامه نیویورک تایمز این مراسم را پوشش خبری می دهند و امیدواریم تا به رسالت خبری خود وفادار بوده و عظمت حضور مردم در صحنه را به خوبی به تصویر بکشانند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرد: حضور یکپارچه دانش آموزان به ویژه دانشجویان بسیجی جوانان، جمعیت هلال احمر و تشکل های دانش آموزی با لباس های فرم و پرچم های جمهوری اسلامی و الوان، چاپ و انتشار بروشور روشنگری با موضوع یوم الله 13 آبان، چاپ و انتشار اقلام تبلیغاتی، به نمایش گذاشتن آثار باقیمانده هلی کوپترهای سرنگون شده آمریکا در صحرای طبس در محل لانه جاسوسی از جمله برنامه های ستاد برگزاری مراسم 13 آبان در این یوم الله است.

آب خضر همچنین با اشاره به دیگر برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت یوم الله 13 آبان 91 گفت: برگزاری میزگرد دانشجویی با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی در روز چهارشنبه 10 آبان در محل لانه جاسوسی سابق، برگزاری نشست انقلاب دوم، نماد استکبارستیزی دانش آموزان با حضور کارشناسان این عرصه در محل لانه جاسوسی سابق، تدارک امکان بازدید دانشجویان و دانش آموزان از نمایشگاه ادوات جاسوسی آمریکا و برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع استکبارستیزی از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم است.