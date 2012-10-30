استان مرکزی میزبان دانشجویان سراسر کشور در جشنواره «ادبیات و قرآن»

محسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فراخوان جشنواره ملی «ادبیات و قرآن» در استان مرکزی اعلام شده است، افزود: این فراخوان با محوریت سوره مبارکه انفال ویژه دانشجویان سراسر کشور در استان مرکزی است.
وی اظهار داشت: سازمان فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی استان با اهداف مختلفی از جمله گسترش فرهنگ غنی قرآن و انس بیشتر با کلام وحی، ایجاد زمینه خلق آثار ادبی دانشجویان با بهرهگیری از مفاهیم عالی سوره مبارکه انفال، ایجاد سهولت و روانی در فراگیری آموزهها و مفاهیم قرآنی با استفاده از ادبیات این جشنواره را در سطح کشور برگزار میکند.
ارسال آثار ادبی با بهرهگیری از محتویات سوره مبارکه انفال
وی تصریح کرد: شرکتکنندگان در این جشنواره باید آثار ادبی خود را با بهرهگیری از محتویات این سوره مانند قبیل مسائل مالی اسلام شامل انفال، غنایم و خمس، صفات و امتیازات مؤمنان واقعی و داستان جنگ بدر، احکام جهاد و وظایف مسلمانان در برابر حملات پیگیر دشمن، وضع مشرکان و خرافات آنها قبل از اسلام، جریان هجرت پیامبر(ص)، چگونگی ضعف مسلمانان در آغاز کار و سپس تقویت انها در پرتو اسلام، مبارزه و درگیری با منافقان و راه شناخت آنها و سایر مسائل اخلاقی و سازنده این سوره تهیه کنند.
مرادی در ادامه مهلت ارسال آثار جهت شرکت در این جشنواره را از 20 مهر تا پایان آبان ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: اختتامیه این جشنواره قرانی اواخر آذرماه سال جاری برگزار میشود.
برگزاری جشنواره در بخشهای شعر، داستان و مقاله
وی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی ادبیات و قرآن کریم در بخشهای شعر(کلاسیک، نیمایی، سپید)، داستان(داستان کوتاه، داستان بلند، داستانک) و مقاله(علمی، پژوهشی) برگزار میشود.
مرادی در ادامه تحلیل بلاغی آیات سوره مبارکه انفال، تجلی آیات سوره انفال در ادبیات، برداشتهای عرفانی ـ ادبی از آیات سوره انفال با توجه به تفاسیر، شاخصهها و مبانی بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم، بیداری اسلامی و تحقق وعدههای الهی قرآن کریم، نقش وحدت در تحقق و استمرار نهضت بیداری اسلامی و دسیسههای دشمن در مواجهه با آن از منظر قرآن کریم، نقش زنان در نهضتهای بیداری اسلامی با توجه به آموزههای قرآنی، دفاع از اسلام و کیان مسلمانان در قرآن را از جمله موضوعات این جشنواره عنوان کرد.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در ادامه شرایط عمومی ارسال آثار در جشنواره ملی ادبیات و قرآن کریم را یادآور شد و گفت: آثار نباید در جشنوارههای قبلی حائز رتبه یا ارائه شده باشند.
مرادی تصریح کرد: همچنین حداکثر آثار برای هر نفر پنج اثر است و همه آثار باید با قلم 12 BTraffic تایپ شده و به نشانی الکترونیکی جشنواره ارسال شود.
وی با بیان اینکه رونوشت کارت دانشجویی و ارسال آن همراه اثر الزامی است، افزود: به تمام شرکتکنندگان گواهی شرکت در جشنواره اعطا و تمامی آثار نیز در سایت جشنواره درج میشود.
اثری از غیر دانشجو پذیرفته نمیشود
مرادی با اشاره به اینکه این جشنواره صرفاً ویژه دانشجویان برگزار میشود و به هیچ وجه اثری از غیر دانشجو پذیرفته نمیشود، افزود: جوایز این جشنواره نیز ویژه نفرات اول هر رشته پنج میلیون ریال، نفرات دوم 3 میلیون ریال و نفرات سوم یک میلیون ریال است.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در پایان، خاطرنشان کرد: علاقهمندان به شرکت در جشنواره ملی ادبیات و قرآن کریم باید آثار خود را به نشانی الکترونیکیwww.jdmarkazi.ac.ir/anfal ارسال کنند.
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