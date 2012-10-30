شرایط بازنشستگى بیمه شدگان تامین اجتماعى ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تصویب کرد.

بر این اساس، مشمـولان بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور که از 1 / 1 /1391 تا 29 / 12 /1391 حائز شـرایطی از جمله بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل شصت سال سن و بیمه‌شدگان زن دارای حداقـل پنـجاه و پنـج سال سـن کـه حداقل ده سـال حق بیـمه پرداخت کرده باشند و افرادی که به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نیستند، باشنـد می‌تواننـد درخواسـت بازنشستگی کنند.

همچنین افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ امسال از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

بر اساس این مصوبه، مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آیین‌نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1391 است.

نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری نیز بر اساس، میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان استفاده از مزایای این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می‌شود و مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.