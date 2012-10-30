پایان کار ساختمانهای دولتی و عمومی باید به تایید بهزیستی برسد

ولی الله نصر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در مورد گلایه معلولان از وضعیت مناسب سازی معابر شهر تهران گفت: قانون جامع حمایت از معلولان مصوبه سال 1383 است که در ماده 2 این قانون وظیفه تمامی دستگاهها و به خصوص شهرداریها مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون دستگاههای دولتی هر سال باید 30 درصد از اماکن عمومی خود را به نحوی مناسب سازی کنند که معلولان و جانبازان بتوانند در آن تردد کنند. حال 9 سال از این قانون می گذرد و اگر این قانون واقعا اجرا می شد امروز تمامی اماکن عمومی مناسب سازی شده بود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: در ماده همان قانون آمده است شهرداریها نباید به اماکن دولتی و عمومی که مناسب سازی نشده پایان کار بدهند. ولی آیا این اجرایی شده و چه میزان موفق بوده است؟ این در حالی است که همچنان سینماها و پارکهایی بدون در نظر گرفتن مناسب سازی شهری افتتاح می شود. البته باید این را هم گفت که در بحث پیاده راهها و پلهای عابر پیاده و... اقدامات خوبی انجام شده است.

نصر اظهار داشت: هم اکنون در ستاد مناسب سازی استانهای کشور که به ریاست استانداران برگزار می شود باید پایان کار ساختمانهای دولتی و اماکن عمومی به تایید بهزیستی برسد و این کارگروه تایید کند. این طرح در برخی از استانها برگزار شده و بزودی در سراسر استانهای کشور اجرا می شود.

وی در پاسخ به اینکه قرار بود مددکاران اورژانس اجتماعی رابط قضایی هم باشند آیا محقق شد پاسخ داد: دستورالعملی صادر شده تا مددکاران اورژانس اجتماعی به وسایل دفاع شخصی مجهز شوند چرا که در بسیاری موارد همکاران ما دچار ضرب شتم و آسیب شده اند. همچنین در یک همکاری مشترک میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی همکاران اورژانس اجتماعی همراه با ضابط قضایی مداخله خواهند کرد.