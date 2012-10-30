خدمات بهداشت و درمان نفت در مسجدسلیمان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال موسوی صبح سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان با اشاره به ریشه دار بودن بخش بهداشت و درمان در صنعت نفت و قدمت 104 ساله آن خواستار افزایش سطح خدمات و راه اندازی واحدهای جدید بهداشتی توسط این بخش از صنعت نفت شد.

وی با نامبردن از پزشکان بزرگ و حاذقی همچون مرحوم دکتر نهاوندی و مرحوم دکتر خاشع که در حدود نیم قرن پیش در این شهر خدمت کردند، تصریح کرد: با وجود نبود امکانات و لوازم پزشکی این افراد برای حفظ سلامتی شهروندان اعم از شرکتی و غیر شرکتی ایثارهای فراوانی داشتند.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به قدمت 85 ساله ساختمان بیمارستان امام خمینی (ره) نفت و فرسودگی ساختمان آن خواستار تکمیل و راه اندازی ساختمان نیمه تمام بیمارستان نفت دراین شهر شد.



موسوی همچنین با اشاره به بهره مندی بیش از چهار هزار نفر از پرسنل و خانواده های آنان از بهداشت و درمان این شهرستان گفت: لازم است این بخش بیش از پیش تقویت شود و امکانات و ادوات موجود در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان می تواند برای انجام این مهم به کار گرفته شود.

