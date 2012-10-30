توسعه مکانیزاسیون افزایش توان اقتصادی کشاورزان را در بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب غلام پور اظهار داشت: توسعه بخش مکانیزاسیون موجب خواهد شد تا کشاورزان با سهولت بیشتری در خصوص تولید محصولات خود اقدام کنند.

وی گفت: از سوی دیگر کاهش هزینه های تولید محصولات کشاورزی نیز از مهمترین مزیتهای توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

غلام پور افزود: در عملکرد بخش مکانیزاسیون تولید محصولات کشاورزی هر چند سطح زیر کشت افزایش نمی یابد ولی کاهش عملیات خاک ورزی، شخم یکنواخت،تهیه بستر مناسب کاشت در عمق مناسب،کود دهی و فاصله استاندارد بین بوته ها .مبارزه با علفهای هرز،.وآفات وبیماری ها،برداشت بموقع و کاهش. تلفات محصول و استفاده بهینه از زمان از مهمترین مزایای بخش مکانیزاسیون است.

وی افزود: از سوی دیگر ایجاد و تثبیت اشتغال همراه با مهارت و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز از اهداف مهم توسعه مکانیزاسیون است.

وی در ادامه نیز گفت: بدون تردید با توسعه و افزایش ماشین آلات کشاورزی ،شاهد توسعه هرچه بیشتر بخش کشاورزی در این استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: در همین راستا به منظور افزایش بهبود کیفی زمین های زراعی و باغی و همچنین افزایش بهره وری و درآمد کشاورزی در این منطقه طی شش ماه گذشته سال جاری تسهیلات و اعتبارات قابل توجهی در زمینه توسعه بخش مکانیزاسیون به این استان اختصاص یافته است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 10 میلیارد ریال به منظور توسعه کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی استان بین متقاضیان توزیع وجذب گردیده است و با این مبلغ بیش از 100دستگاه از تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان ماشینهای دارای گواهی آزمون خریداری شده است.

وی با تاکید به اینکه مدیریت استفاده از ماشین در کشاورزی تاثیر مستقیمی در بهبود کیفی وکمی تولید محصولات دارد از متقاضیان این تسهیلات خواست که در انتخاب ماشین مناسب با توجه به محدودیت تولید داخلی وواردات محصول خارجی دقت لازم را اعمال کنند.