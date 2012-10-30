3 فرزند حافظ کل قرآن در یک خانواده/ با شیطان و شیطنت قهرم

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده سیفی خانواده ای از شهرستان کرج هستند که با تلاش خود و عنایت خاص پروردگار امروز از افتخارات استان و از ارزش های بی نظیر قرآنی استان البرز هستند.

تربیت سه فرزند قرآنی و حافظ کل قرآن در یک خانواده، امری است که امروز نه تنها موجب افتخار پدر و مادر این خانواده بلکه موجب افتخار البرز نشینان و همه ایرانیان شده است.

در این خانواده دو فرزند پسر به نام های علیرضا و علی اصغر و یک فرزند دختر به نام زهرا موفق شدند که حافظ کل قرآن و از برترین های قرآنی کرج و استان البرز در مسابقات حفظ قران کریم شوند.

داشتن چنین فرزندانی نعمت مضاعفی است که خدا به من عطا کرده

حسن سیفی پدر خانواده به شغل گچ کاری مشغول است و افتخار می کند که مداح اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، داشتن چنین فرزندانی را موجب افتخار و سربلندی خود می داند و می گوید: داشتن چنین فرزندانی لطف و نعمت مضاعف خدا به من و همسرم بوده است و به خاطر آن خدا را بسیار شاکرم.

سیفی افزود: این تربیت قرانی و افتخار امروز فرزندانم مدیون تلاش های بی شائبه همسرم است هر چند گاهی اوقات که از سر کار به منزل برمی گشتم با فرزندانم تمرین کرده و سوره هایی که حفظ شده بودند را از آنها می پرسیدم اما همه زحمت ها و تلاش ها در این مسیر بر دوش مادر بچه ها بود.

سیفی با غرور و افتخاری توام با فروتنی فرزندانش را نگاه می کند و دائم ذکر پروردگار می گوید گویی شکر این نعمت برای او به لحظه و دقیقه و ساعت خلاصه نمی شود.

نزدیکترین و مستقیم ترین راه ارتباط با خدا قرآن است

مرضیه موسی پور مادر خانواده که خود را خانه دار معرفی می کند، انگیزه آنها برای حفظ قرآن را ارتباط هر چه بیشتر با خدا دانست و اظهار داشت: نزدیکترین و مستقیم ترین راه ارتباط با خدا قرآن است و خدا را شاکرم که فرزندانم در این مسیر قرار گرفته اند.

وی افزود: علی اصغر که کوچکترین فرزندم است را در پنج سالگی به مهد قران بردم و خودم و معلمش فهمیدیم که استعداد خاصی در حفظ قران دارد و خیلی سریع آیه ها و سوره ها را حفظ می کند.

موسی پور تصریح کرد: بلافاصله به سراغ دو فرزند دیگرم رفتم با انها تمرین کردم و متوجه شدم این دو نیز استعداد خاصی دارند همین شد که هر سه به تمرین و تلاش برای حفظ قرآن پرداخته و امروز هر سه حافظ کل قرآن هستند.

وی در خصوص چگونگی یادگیری آنها اظهار داشت: هر سه با نوارها و به سبک استاد منشاوی تمرین کرده اند و استاد علی اکبر بهمنی نیز اولین معلم آنها در حفظ بوده اند.

موسی پور افزود: در حال حاضر آنها در دوره تثبیت و تحت نظر استاد رجبی هستند.

کلاس رفتن برای حفظ قران کافی نیست، فضای خانه باید قرآنی باشد

مادر این خانواده قرآنی تاکید کرد: صرف کلاس رفتن برای حفظ کردن قرآن کافی نیست و باید در خانه فضایی قرآنی به وجود بیاوریم و صبورانه در کنار بچه ها باشیم تا مراحل حفظ را سپری کنند.

وی افزود: در حال حاضر بچه ها روزی هشت ساعت تمرین در منزل دارند و من در کنار تک تک آنها هستم.

حفظ قرآن من را در درس هایم هم موفق تر کرده

زهرا سیفی حافظ کل قرآن، نفر اول مسابقات استانی سال گذشته و نفر برتر شهرستان کرج در این دوره از مسابقات قرآنی است.

او در سال سوم دوره راهنمایی تحصیل می کند و حفظ قرآن کریم را موجب ترقی و پیشرفت چشمگیر در دروس علمی خود می داند.

زهرا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حفظ قران اصلا برایم سخت نبود و فقط به تمرین و تکرار نیاز داشت.

وی افزود: بعد از تمرین حفظ قران درس های مدرسه را نیز بهتر یاد می گیرم و بهتر حفظ می شوم.

زهرا در پاسخ به این سوال که کدام سوره را سخت تر از بقیه سوره ها حفظ کردی گفت: سوره جن برایم سوره سختی بود و به نسبت سایر سوره ها بیشتر تکرار و تمرین کردم تا بتوانم حفظش کنم.

وی اظهار داشت: دو سال و سه ماه طول کشید تا توانستم کل قران را حفظ شوم.

با شیطان و شیطنت قهر هستم

علیرضا سیفی 12 ساله دومین فرزند خانواده و حافظ کل قران و نفر اول مسابقات قرآنی امسال در شهرستان کرج و در بخش شکوفه ها است.

علیرضا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از 6 سالگی تمرین برای حفظ قرآن را شروع کردم و سه سال طول کشید تا موفق به حفظ کل قران شدم.

وی در خصوص اینکه آیا شیطانی هم می کند یا نه پاسخ داد: من حافظ قرآنم و اصولا با شیطان و شیطنت کاری ندارم اما بازیگوشی می کنم.

خدا به هرکسی توفیق حفظ قرآن نمی دهد

علیرضا افزود: اینکه من توانستم قران را در این سن حفظ کنم توفیق و خواست خدا و تمرین و تلاش خودم و زحمت های مادرم بوده است و این توفیق را خدا نصیب هر فردی نمی کند.

دوست دارم استاد دانشگاه و حوزه شوم

علی اصغر سیفی کوچکترین عضو خانواده و اولین فردی است که آغاز به حفظ قران در خانواده کرده و موفق به کسب رتبه سوم در این دوره از مسابقات قرانی در کرج شده است.

علی اصغر از پنج سالگی شروع به حفظ قرآن کرده و در طول سه سال موفق به حفظ کل قران شده است.

وی در خصوص شغل آینده خود گفت: می خواهم طلبه، استاد دانشگاه و حوزه باشم.

هر سه این حافظان سوره نور را سوره محبوب خود عنوان کردند و هر سه در حال حاضر خود را برای مسابقات قرانی در سطح استانی و در مرحله بعد در سطح کشوری اماده می کنند.

طی مراسمی این خانواده قرآنی با حضور مدیر کل اوقاف وامور خیریه البرز تجلیل شدند و در این مراسم حجت الاسلام بنی احمدی بر ضرورت تکریم و تجلیل افتخار آفرینان قرانی تاکید کرد.



گزارش و عکس: لیلا جعفری