مهدی نورعلیشاهی، مسئول غرفه موزه مطبوعات ایران دربار ه فعالیت بخش‌های مختلف آن به خبرنگار مهر گفت: در یکی از بخش‌های غرفه «موزه مطبوعات ایران» اسناد مربوط به سه مقطع تاریخی فعالیت مطبوعات ایران در دوره‌های قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم به نمایش درآمده است.

به گفته وی، این اسناد به صورت امانت از مراکزی ماند موسسه موزه‌های بنیاد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، روزنامه اطلاعات و موسسه گل آقا تحویل گرفته شده است.

نورعلیشاهی افزود: در بخش دیگری از غرفه موزه مطبوعات ایران، لوازم و ادوات مربوط به چاپ روزنامه‌ها در حدود 100 سال قبل از جمله نخستین دستگاه‌های تلکس خبری، دستگاه‌های ضبط صدا، یکی از قدیمیترین دستگاه‌های چاپ سنگی و همچنین صفحه سربی مورد استفاده برای چاپ تیتر معروف و درشت «امام آمد» در روزنامه اطلاعات در 12 بهمن 57 به نمایش گذاشته شده است.

بازدید وزیر ارشاد از غرفه موزه مطبوعات در افتتاحیه نمایشگاه امسال



این در حالی است که در همین غرفه وسایل آبدارخانه گل آقا از جمله قوری و سماور قدیمی او و نیز نعلین کیومرث صابری فومنی به نمایش درآمده است.

مسئول غرفه موزه مطبوعات ایران همچنین از فراهم بودن امکان چاپ نسخه‌های قدیمی روزنامه‌هایی مانند «صور اسرافیل» برای بازدیدکنندگان به همان شکل خودشان و با استفاده از یکی از قدیمیترین دستگاه‌های چاپ سنگی تاریخ مطبوعات ایران که در این غرفه نگهداری می شود، خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت فراهم بودن فضایی برای نگهداری نخستین‌های مطبوعات ایران اعم از نسخه‌های اولیه روزنامه‌های دوران مشروطه و حتی قبل از آن و همچنین ملزومات چاپ نشریات در آن مقاطع، از راه اندازی موزه مطبوعات ایران در آینده نزدیک و در یکی از خانه‌های قدیمی عهد قاجار در تهران خبر داد.