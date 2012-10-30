به گزارش خبرگزاری مهر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیانیه ای را درمحکومیت فاجعه نسل کشی و قتل عام مسلمانان در میانمار منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

اخبار و گزارشات نسل کشی میانمار و کشتار و آواره شدن مسلمانان این کشور موجب نگرانی و اعتراض شدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گردید. این درحالی است که طی یکسال گذشته بارها و بارها جامعه مسلمانان میانمار مورد حمله وحشیانه قرار گرفته و ده ها هزار نفر از مسلمانان کشته، مجروح یا آواره شده اند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن رفتارهای وحشیانه قرون وسطائی علیه مسلمانانمیانمار از کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان جهان به ویژه مجامع بین المللی اسلامی همچون کنفرانس اسلامی انتظار دارد با عکس العمل مناسب و تشکیل جلسات فوری و اضطراری به فریاد مسلمانان میانمار برسند.

همچنین کمیسیون امنیت ملی با ابراز تعجب و تاسف شدید از عملکرد مجامع بین المللی همچون شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجامع حقوق بشری مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل در قبال نسل کشی و قتل عام مسلمانان مظلوم میانمار انتظار دارد شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای اعمال سیاستهای دوگانه و تسویه حساب های سیاسی با کشورها و انتشار گزارشات حقوق بشری کذب و سراسر دروغ درمورد کشورهای مستقل به جنایات آشکار علیه مسلمانان میانمار بپردازد و پرده از این فاجعه تاسف بار بردارند و دولت میانمار را ملزم به رعایت حقوق مسلمانان کنند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با اعزام هیات پارلمانی به منطقه موضوع را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.