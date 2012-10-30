  1. سیاست
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

بیانیه کمیسیون امنیت ملی:

هیات پارلمانی ایران در میانمار موضوع قتل عام مسلمانان را پی‌گیری می‌کند

هیات پارلمانی ایران در میانمار موضوع قتل عام مسلمانان را پی‌گیری می‌کند

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بیانیه ای ضمن محکوم کردن فاجعه نسل کشی و قتل عام مسلمانان در میانمار آورده است این کمیسیون همچنین با اعزام هیات پارلمانی به منطقه موضوع را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیانیه ای را درمحکومیت فاجعه نسل کشی و قتل عام مسلمانان در میانمار منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

اخبار و گزارشات نسل کشی میانمار و کشتار و آواره شدن مسلمانان این کشور موجب نگرانی و اعتراض شدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گردید. این درحالی است که طی یکسال گذشته بارها و بارها جامعه مسلمانان میانمار مورد حمله وحشیانه قرار گرفته و ده ها هزار نفر از مسلمانان کشته، مجروح یا آواره شده اند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن رفتارهای وحشیانه قرون وسطائی علیه مسلمانانمیانمار از کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان جهان به ویژه مجامع بین المللی اسلامی همچون کنفرانس اسلامی انتظار دارد با عکس العمل مناسب و تشکیل جلسات فوری و اضطراری به فریاد مسلمانان میانمار برسند.

همچنین کمیسیون امنیت ملی با ابراز تعجب و تاسف شدید از عملکرد مجامع بین المللی همچون شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجامع حقوق بشری مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل در قبال نسل کشی و قتل عام مسلمانان مظلوم  میانمار انتظار دارد شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای اعمال سیاستهای دوگانه و تسویه حساب های سیاسی با کشورها و انتشار گزارشات حقوق بشری کذب و سراسر دروغ درمورد کشورهای مستقل به جنایات آشکار علیه مسلمانان میانمار بپردازد و پرده از این فاجعه تاسف بار بردارند و دولت میانمار را ملزم به رعایت حقوق مسلمانان کنند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با اعزام هیات پارلمانی به منطقه موضوع را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 1732141

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