حضور 20 کشور در اجلاس پیرغلامان حسینی اردبیل/ تجلی عشق و دلدادگی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی اعضای ستاد اجلاس پیرغلامان در اردبیل اضافه کرد: اردبیل از 15 تا 18 آبان ماه جاری میزبان پیرغلامان، مداحان و دل باختگان مکتب امام حسین (ع) از پنج قاره جهان و 32 استان کشورمان خواهد بود.

وی با اشاره به حضور 600 میهمان داخلی و خارجی در این اجلاس تصریح کرد: میهمانان خارجی 15 آبان در تهران حاضر شده و روز 16 آبان ماه از طریق هواپیمای چارتر به اردبیل منتقل می‌شوند.

استاندار اردبیل ادامه داد: در این اجلاس از 15 پیرغلام حسینی کشوری و 15 پیرغلام حسینی بین‌المللی به همراه مداحان و هنرمندان تجلیل می‌شود و در کنار آن انتظارات مقام معظم رهبری از حوزه مرثیه و مداحی در قالب کارگاه‌های ویژه تبیین می‌شود.

برگزاری مراسم اختتامیه مردمی در مصلای اردبیل

وی متذکر شد: بار اصلی برگزاری این اجلاس بر دوش هیئتهای مذهبی و محلات شش گانه است که ما به صورت مرتب و هفتگی جلسات خود را برگزار می‌کنیم و تاکنون نیز برنامه‌ریزیها بدون مانع و مشکل خاص به پیش رفته است.

نیکزاد با اشاره به برنامه سه روزه این اجلاس عنوان کرد: بعد از اسکان و آیین استقبال از میهمانان پیش از ظهر چهارشنبه در سالن فدک مراسم افتتاحیه را شاهد خواهیم بود که در این مراسم امکان حضور آحاد مردم وجود نخواهد داشت.

به گفته وی 17 و 18 آبان ماه نشستهای علمی و تخصصی برگزار می‌شود و 18 آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ امام خمینی اردبیل و با حضور آحاد مردم آیین اختتامیه برگزار شده و از طریق شبکه‌های داخلی و برون‌مرزی این مراسم پخش می‌شود.



ثبت ملی آیین سنتی طشت‌گذاری اردبیل در اجلاس پیرغلامان

قائم مقام ستاد برگزاری اجلاس پیرغلامان حسینی در اردبیل همچنین از ثبت ملی آیین سنتی طشت‌گذاری اردبیل در فهرست آثار ملی در این اجلاس خبر داد و بیان داشت: تمبر یادبود اجلاس نیز رونمایی خواهد شد.

نیکزاد تاکید کرد: در این اجلاس از مداحان جوان و پژوهشگران نیز تجلیلی شایسته خواهد شد و مداحان ما فرصتی پیدا خواهند کرد تا با حضور در کارگاه‌های آموزشی از شیوه‌ها و روش‌های جدید مداحی بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه با برگزاری این اجلاس جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم اردبیل به امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل‌‌ العباس (ع) و خاندان عصمت و طهارت متجلی خواهد شد، افزود: در جای جای کشور اردبیلی‌ها را به خاطر عشق و ارادت به امام حسین و ابوالفضل (ع) می‌شناسند.



استاندار اردبیل اعتقاد دارد در آستانه ماه محرم برگزاری این اجلاس بر حال و هوای حسینی این دیار می‌افزاید و همه آنهایی که به اهل بیت و ائمه اطهار عشق می‌ورزند با برگزاری این اجلاس که نقطه عطف و ماندگاری در تاریخ این استان و برگزاری اجلاس پیرغلامان خواهد بود نشان می‌دهند که بی‌جهت نیست اردبیل با القاب دارالارشاد و حسینی شناخته می شود.

