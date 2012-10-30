حضور 20 کشور در اجلاس پیرغلامان حسینی اردبیل/ تجلی عشق و دلدادگی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی اعضای ستاد اجلاس پیرغلامان در اردبیل اضافه کرد: اردبیل از 15 تا 18 آبان ماه جاری میزبان پیرغلامان، مداحان و دل باختگان مکتب امام حسین (ع) از پنج قاره جهان و 32 استان کشورمان خواهد بود.
وی با اشاره به حضور 600 میهمان داخلی و خارجی در این اجلاس تصریح کرد: میهمانان خارجی 15 آبان در تهران حاضر شده و روز 16 آبان ماه از طریق هواپیمای چارتر به اردبیل منتقل میشوند.
استاندار اردبیل ادامه داد: در این اجلاس از 15 پیرغلام حسینی کشوری و 15 پیرغلام حسینی بینالمللی به همراه مداحان و هنرمندان تجلیل میشود و در کنار آن انتظارات مقام معظم رهبری از حوزه مرثیه و مداحی در قالب کارگاههای ویژه تبیین میشود.
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وی متذکر شد: بار اصلی برگزاری این اجلاس بر دوش هیئتهای مذهبی و محلات شش گانه است که ما به صورت مرتب و هفتگی جلسات خود را برگزار میکنیم و تاکنون نیز برنامهریزیها بدون مانع و مشکل خاص به پیش رفته است.
نیکزاد با اشاره به برنامه سه روزه این اجلاس عنوان کرد: بعد از اسکان و آیین استقبال از میهمانان پیش از ظهر چهارشنبه در سالن فدک مراسم افتتاحیه را شاهد خواهیم بود که در این مراسم امکان حضور آحاد مردم وجود نخواهد داشت.
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استاندار اردبیل اعتقاد دارد در آستانه ماه محرم برگزاری این اجلاس بر حال و هوای حسینی این دیار میافزاید و همه آنهایی که به اهل بیت و ائمه اطهار عشق میورزند با برگزاری این اجلاس که نقطه عطف و ماندگاری در تاریخ این استان و برگزاری اجلاس پیرغلامان خواهد بود نشان میدهند که بیجهت نیست اردبیل با القاب دارالارشاد و حسینی شناخته می شود.
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