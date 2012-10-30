کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه اولیا در مدارس همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری پیش از ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان عنوان کرد: آموزش خانواده راهی مناسب و کم هزینه برای آگاهی خانواده ها از اعتیاد بعنوان آفت همیشه در کمین جوانان، است.

وی افزود: در کارگاههای آموزشی وپیشگیری، مدیران و متولیان اجرایی آموزش نباید با سخنرانی های غیر مرتبط و آموزشگاهی باعث کاهش زمان بیان مسئله توسط کارشناسان مبارزه با مواد مخدر شوند.

وی از برگزاری دوره آگاه سازی اعتیاد و عواقب سوء آن برای اصناف مختلف نیز خبر داد و گفت: در مرحله اول و در برنامه ای با هماهنگی بعمل آمده رانندگان اتوبوسهای درون و برون شهری، اتوبوس رانی و تاکسیرانی دعوت و طی دوره ای باعواقب مخرب و سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد آشنا می شوند.

معاون فرماندار همدان تاکید کرد: باید بر اساس ظرفیت و قابلیت های موجود در شهرستان، با تمام توان به مبارزه با معضل مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد پرداخت.

وی اضافه کرد: نباید با پرداختن به مسائل فرعی از اصل مبارزه با آفت مواد مخدر در شهرستان غافل شد.

قنبری بر تشکیل مداوم کمیته های فرعی شورای هماهنگی مواد مخدر شهرستان همدان تاکید کرد و اظهار داشت: کمیته های فرعی این شورا باید با بررسی دقیق شاخص ها و عوامل بومی تاثیر گذار در ایجاد انگیزه و گرایش جوانان به مواد مخدر آنها را شناسایی تا تصمیم های لازم برای مبارزه با این معضل اجتماعی اتخاذ شود.

وی بر استمرار نظارت نیروی انتظامی بر اماکن آلوده به مواد مخدر در سطح شهر همدان تاکید کرد و افزود: نیروی انتظامی در سال جاری با اجرای 114طرح پاکسازی و 151 مورد بازرسی در 9 منطقه تعریف شده همدان و روستاهای توابع شهرستان موفق به دستگیری 304 نفر سوداگر مرگ با 17 کیلو و 669 گرم انواع مواد مخدر شده است.