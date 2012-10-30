پنج میلیون مسافر توسط ناوگان عمومی همدان جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان با اشاره به آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی گفت: پس از شش ماه پیگیری مستمر سازمان تاکسیرانی تکمیل پرونده بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی شروع شد.

محمدجواد زارعی افزود: از آنجا که پیگیری بیمه تکمیلی به تعاونی تاکسیرانی مربوط می‌شود، به دلیل مشکلات موجود در تعاونی در شش ماه اخیر، سازمان تاکسیرانی ثبت‌ نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی را آغاز کرد.

وی بیان کرد: سازمان تاکسیرانی در قالب خدمات رفاهی بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی را پیگیری کرد تا تمام رانندگان تاکسی که دارای دفترچه بیمه تأمین اجتماعی هستند از بیمه تکمیلی نیز بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: در شش ماه اخیر 700 راننده تاکسی با میانگین خانوار دو هزار نفر به منظور دریافت بیمه تکمیلی پیش ثبت‌ نام کرده‌ و این روند در 20 روز آینده نیز ادامه دارد.

زارعی عنوان کرد: متقاضیان دارای دفترچه بیمه تأمین اجتماعی تا 20 آبان ‌ماه برای ثبت نام بیمه تکمیلی فرصت دارند.

تولید و پخش 59 هزار تن آسفالت در معابر شهر همدان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان گفت: این سازمان در شش ماه اول سال جاری 59 هزار و 256 تن آسفالت در معابر همدان پخش کرده است.

غلامرضا محتجب افزود: سهم تحویلی این سازمان به منطقه یک همدان 9597 تن آسفالت، منطقه دو 18671 تن، منطقه سه 10878، منطقه چهار 13751 تن و شهرداری ستاد 6351 تن بوده است.

محتجب اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان پخش آسفالت در مناطق به درخواست مدیران مناطق صورت می‌پذیرد مجتمع صنعتی کارخانه آسفالت سازمان عمران توانسته آسفالتی با کیفیت و منطبق با استانداردهای روز به مناطق چهارگانه شهر همدان تحویل دهد.

ناوگان عمومی پنج میلیون مسافر همدانی را جابه‌جا کرد

معاون حمل و نقل و پایانه‌های همدان گفت: امسال حدود پنج میلیون نفر مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در استان همدان و سایر شهرهای کشور جابه‌جا شده‌اند.

بابک قهرمانی اظهار داشت: تعداد مسافران جابه‌جا شده درون استانی بیش از دو میلیون و 800 هزار نفر بوده است و برای جابه‌جایی این تعداد مسافر 213 هزار سفر صورت گرفته است.

معاون حمل و نقل و پایانه‌های استان همدان به تعداد مسافران برون‌استانی نیز اشاره کرد و گفت: قریب به دو میلیون نفر از این مسافران به مقاصد سایر استان‌ها سفر کرده‌اند و برای جابه‌جایی این تعداد مسافر تعداد 108 هزار و 230 سفر انجام شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع جابه‌جایی حدود پنج میلیون نفر مسافر درون‌استانی و برون‌استانی با بیش از 213 هزار سفر صورت گرفته است.

قهرمانی عنوان کرد: بیشترین جابه‌جایی مسافران درون‌استانی در نیمسال اول سال‌ جاری با ناوگان مینی‌بوسی بوده که طی این مدت حدود یک و نیم میلیون نفر با این وسیله نقلیه به سفر پرداخته‌اند.

وی مجموع ناوگان فعال در امر خدمت‌رسانی به مردم در بخش حمل و نقل عمومی مسافر را دو هزار و 938 دستگاه اعلام کرد و افزود: از این تعداد 592 دستگاه اتوبوس شامل انواع اتوبوس وی.آی.پی، ویژه و عادی، تعداد یک هزار و 615 دستگاه مینی‌بوس و تعداد 731 دستگاه سواری کرایه است.

رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان توجه ویژه به بحث عبور و مرور آسان و ایمن معلولان در سطح پیاده‌روها به ویژه پیاده‌روهای در دست اجرا را خواستار شد.

تاکید بر فراهم کردن امکان عبور و مرور آسان معلولان در شهر

رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان توجه ویژه به بحث عبور و مرور آسان و ایمن معلولان در سطح پیاده‌روها به ویژه پیاده‌روهای در دست اجرای همدان را خواستار شد.

نرگس نورالله‌زاده با اشاره به روزهای پایانی فصل کاری در همدان افزود: با توجه به کوتاهی فصل کاری در شهر همدان و نزدیک شدن به فصل سرما و بارش‌های فصلی باید اجرای پروژه‌ها سرعت گیرد.

وی در بازدید از فضای سبز شهرک مدنی جمعیت ساکن در این شهرک را یادآور شد و گفت: شهرداری باید از محل بودجه سال 92 اعتبارات لازم و کافی برای احداث چند پارک را در این شهرک پیش‌بینی کند.

رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان کاهش ترافیک مسیرهای گردشگری، رفع نیاز ساکنان شهرک به فضای تفریحی و گردشگری و ایفای رسالت شهرداری را از جمله تأثیرات احداث پارک در این مناطق بیان کرد.

وی اهمیت ویژه شورا به ایجاد فضای سبز و تفریحی برای اقشار مختلف مردم را یادآور شد و اظهار داشت: با توجه به پتانسیل موجود و فضاهای سبز در اختیار شهرداری، شهرداری باید طراحی پارک‌ها را برای اقشار مختلف به صورت طبقه‌بندی شده و به تفکیک گروه‌های سنی انجام دهد.

استمرار مشکل آب گرفتگی زیبنده مدیریت شهری همدان نیست

فرماندار همدان بدنبال بارش نزولات آسمانی و اطلاع از آب گرفتگی برخی از معابر ضمن بازدید از این نقاط گفت: استمرار مشکل آب گرفتگی در شهر زیبنده مدیریت شهری همدان نیست.

حسن قهرمانی مطلق با اشاره به بارش 24 میلیمتر باران در همدان و بروز مشکلاتی در تردد خودروها و مردم در معابر عمومی افزود: شهرداری مسئول ساماندهی و انتقال آبهای سطحی است و برای هدایت نزولات جوی باید با اتخاذ تدابیر لازم مشکلات احتمالی را تا حد ممکن کاهش دهد.

حسن قهرمانی مطلق یادآور شد: برخی از آب گرفتگی ها در معابر سطح شهر با اقدامات حداقلی و هزینه ناچیز قابل حل است ولی با وجود مشکلات شهروندان هنگام هر بارندگی جای تعجب است که اقدام مقتضی انجام نمی گیرد.

وی اضافه کرد: سال گذشته با اختصاص 178میلیارد ریال از اعتبارات ماده 10وماده 12مدیریت بحران به شهرداری اقداماتی مانند بازسازی و بهسازی معابر، دیوارسازی رودخانه ها و مسیل های داخل شهرهمدان انجام شد.

قهرمانی مطلق بازسازی معابر کوی خضر، کوی دیزج، کوی مزدقینه و سه محله در کوی حصار را از جمله اقدامات انجام شده دانست.