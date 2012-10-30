فروش کلاه قرمزی در آذربایجان شرقی از مرز 20 میلیون گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، کلاه قرمزی و شعر و آوازهایش، مهربانی و بازی گوشی های تمام نشدنی او و معرفت و مرام پسر خاله همه چنگی بر نوستالژی های شیرین و خاطره انگیز کودکی ها می زند تا فروش فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه در آذربایجان شرقی از مرز 20 میلیون تومان بگذرد.

معاونت سینمایی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان فروش فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه اظهار داشت: فروش کلاه قرمزی و بچه ننه در سینماهای استان از مرز 20 میلیون گذشت و این چنین در ردیف یکی از پر فروش ترین فیلم های امسال پس از قلاده های طلا قرار گرفت.

شهرام خزرایی به حس نوستالژی زیبای فیلم کلاه قرمزی اشاره کرد و افزود: کلاه قرمزی به دلیل خاطره انگیز بودنش فیلمی صرف برای کودک نیست و مخاطبان زیادی در میان بزرگسالان که کودکان روزهای گذشته بودند، دارد.

وی با بیان اینکه مخاطبان کلاه قرمزی در تبریز بیش از کودکان، خانواده ها بودند، ادامه داد: خاطره انگیزی کلاه قرمزی باعث شده تا این فیلم مقبولیت زیادی در میان خانواده ها داشته باشد و پدر و مادرها و بزرگسالان نیز راغب به تماشای این فیلم باشند.

معاون سینمایی استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تبریز و آذربایجان شرقی تمایل مردم بیش از همه نسبت به ژانرهای تاریخی، مباحث سیاسی و اجتماعی است که از جمله آنها می توان به ملک سلیمان، قلاده های طلا و اخراجی های یک و دو اشاره کرد.

وی یادآور شد: فیلم هایی که مایه های طنز صرف داشته باشد مقبولیت کمتری در تبریز دارند و رویکرد مردم بیشتر به فیلم های تاریخی و اجتماعی است.