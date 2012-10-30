بیژن نوباوه وطن عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به اینکه آیا برای حضور فیلم های ایرانی در خارج از کشور، نیاز به یک قانون مدون احساس می شود یا خیر؟، اظهار کرد: مسئول معرفی فیلم ها به جشنواره های معتبر وزارت ارشاد است. اگر کسی از این چارچوب خارج شود، عمل غیرقانونی انجام داده است. این بحثی کاملا متقن و مشخص است.

وی درباره حاشیه های ایجاد شده پیرامون فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" تصریح کرد: این فیلم خارج از سیستم مشخص به خارج از کشور ارسال شده است. بنابراین یک اقدام غیرقانونی محسوب می شود که برخی در بسیاری موارد دیگر نیز مرتکب می شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: ما برای حضور فیلم‌ها در جشنواره‌های بین المللی نقص قانونی نداریم. حتی در فستیوال های مهم همچون اسکار و کن خود وزارت ارشاد تصمیم می گیرد و اثر مورد نظر را معرفی می کند. بنابراین ارسال "یک خانواده محترم" به خارج از کشور یک تخلف و قابل پیگیری است.