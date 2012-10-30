به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تیم فوتبال ابومسلم خراسان با بیان اینکه منتظر حمایت هواداران ابومسلم در بازی با گل گهر سیرجان هستیم، عنوان کرد: امیدواریم با حمایت پرشور هواداران و پیروزی در خانه در مقابل گل گهر سیرجان جایگاه بهتری در جدول رده بندی کسب کنیم.

هاشم حسینی گفت: در هفته هشتم از لیگ دسته یک فوتبال کشور از ساعت 14:30 روز پنجشنبه 11 آبان ماه در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد میزبان تیم سرسخت گل گهر سیرجان خواهیم بود.

وی اظهار کرد: حدود 10 دستگاه اتوبوس در مبادی میدان های صاحب الزمان(ع) و بیت المقدس برای انتقال تماشاچیان به ورزشگاه ثامن تدارک دیده شده است.

برگزاری مسابقات کشتی به مناسبت هفته ولایت در گناباد

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد عنوان کرد: برگزاری مسابقات کشتی و مراسم گود باستانی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده به مناسبت هفته ولایت در گناباد است.

حسین شاهدوست گفت: مسابقات کشتی شهرستان گناباد با حضور حدود 100 کشتی گیر در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از ساعت 9 صبح روز جمعه 12 آبان ماه در سالن ورزشی تختی گناباد برگزار می شود.

وی افزود: وزن کشی این رقابت ها از ساعت 16 تا 17 روز پنجشنبه 11 آبان ماه در سالن ورزشی نوغاب انجام می شود.

تیم هندبال ثامن الحجج(ع) سبزوار به مصاف الاهلی بحرین می رود

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج(ع) سبزوار گفت: برای صعود به مرحله بعدی جام باشگاه های آسیا نیاز به برد در برابر تیم الاهلی بحرین داریم.

قاسم شعبانپور گفت: در اولین بازی از ساعت 14 روز جمعه 12 آبان ماه در دوحه قطر با هدف پیروزی به مصاف الاهلی بحرین خواهیم رفت.

وی افزود: در گروه Cاین رقابت ها تا روز 25 آبان ماه علاوه بر بازی با نماینده بحرین با تیم های العربی کویت، جینگ سو چین و المظهر عربستان به رقابت خواهیم پرداخت.

نماینده تنیس بانوان خراسان رضوی در 2 دیدار اول خود شکست خورد

تیم بانوان آکادمی تنیس حاجبی مشهد در 2 دیدار اول خود از دور برگشت لیگ برتر تنیس بانوان شکست خورد.

مستانه قدسی مربی تیم آکادمی تنیس حاجبی مشهد گفت: تیم با انگیزه ای داریم اما باید بیشتر روی بازیکنان کار شود.

وی افزود: در دیدار اول که در روز 7 آبان ماه در مقابل تیم بانوان آکادمی تنیس شیراز برگزار شد، بازیکنان هنوز در شرایط مسابقه قرار نداشتند و بازی را با نتیجه 5 بر صفر واگذار کردیم.