راه یابی فیلم پویانمایی "طراران" به بخش مسابقه جشنواره رویش

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل حوزه هنری سمنان با اشاره به راه یابی فیلم پویا نمایی "طراران" به بخش مسابقه جشنواره رویش، اظهار داشت: این اثر از بین 9 فیلم ارسال شده به دبیرخانه هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش در بخش های مستند، داستانی و انیمیشن از تولیدات دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری استان سمنان به بخش مسابقه هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش راه یافت.

وی با بیان اینکه این فیلم تولید مشترک حوزه هنری و صدا و سیمای مرکز سمنان به کارگردانی محمد جواد بابایی است، گفت: فیلم پویا نمایی "طراران" در مدت 16 دقیقه به موضوع قضاوتهای حضرت علی(ع) پرداخته است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش به عنوان عرصه ای برای معرفی آثار فاخر دینی با هدف شناسایی و کشف استعدادهای تازه و تقویت باورهای دینی و نمایش آن در قالب اثر تصویری برگزار می شود.

دانایی جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش را محملی برای معرفی قابلیت سینمای دینی در ابعاد ملی دانست و اظهار داشت: این جشنواره بستری مناسب برای عرضه آثار فیلمسازانی است که آثارشان مفهوم دین، اخلاق، امید و نجابت را ترویج می کند.

وی همچنین تاکید کرد: ایجاد انگیزه و امید در فیلمسازان جوان و آینده سازان سینمای حرفه ای ایران برای پدید آوردن آثار فاخر از دیگر اهداف هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش است.

به گزارش مهر: هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش در بخش های ملی، جوانه های رویش و بیداری اسلامی از 9 تا 13 آبان ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.