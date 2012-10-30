پیشنهاد ایران به عربستان؛ اعمال تفکیک جنسیتی در طواف خانه خدا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دو دعای کمیل در مدینه منوره، دعای عرفه و مراسم برائت از مشرکان در حین برگزاری مناسک حج سال جاری گفت: تمامی این مراسم ها با شکوه‌تر از سال گذشته برگزار شده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر اینکه امسال بعثه مقام معظم رهبری با وزرا و روسای بعثه 20 کشور اسلامی در مکه و مدینه منوره درباره آخرین وضعیت و تغییر و تحولات جهان اسلام گفتگو کرده است تصریح کرد: در مجموع برگزاری این نشست‌های مشترک با کشورهای مختلف اسلامی منجر به الگوبرداری سایر کشورها از سیستم برگزاری حج ایران شده است.

وی با اعلام اینکه کشور عراق از چند سال گذشته تا کنون با استفاده از تجربیات و برخی از کارگاه‌های آموزشی حج ایران موفق به برگزاری یک حج موفق برای زائران خود شده است، اظهار داشت: سایر کشورهای اسلامی هم بر استفاده از تجربیات حج ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام قاضی عسکر با بیان اینکه امسال پیام رهبری به مناسبت برگزاری مراسم برائت از مشرکان در جهان اسلام با انعکاس‌های گسترده و فراگیری همراه بوده است، بیان کرد: ‌متن بیانات رهبر معظم انقلاب به 32 زبان دنیا ترجمه شده است.

این عضو شورای عالی حج و زیارت با یادآوری اینکه در مجموع حجاج ایرانی از برگزاری مراسم مناسک سال جاری و نظم و انضباط بین کاروان‌ها اظهار رضایت می‌کنند، تبیین کرد: برخی از مشکلات و نواقص هم وجود دارد که پیش بینی می‌شود این مسایل برای حج تمتع سال آینده به طور کامل حل و فصل شود.

محکومیت کشتار مسلمانان در میانمار

وی با اشاره به اینکه مهمترین محورهای مذاکرات با بعثه‌های کشورهای مختلف اسلامی درباره اهانت به ساحت مقدس حضرت محمد (ص) و آتش زدن قرآن توسط کشیش ‌آمریکایی بوده است گفت: همچنین تمامی کشورهای اسلامی کشتار مسلمانان مظلوم میانمار را محکوم کرده‌اند و توافق شده که قانونی بین کشورهای مختلف تصویب شود تا هیچ کشوری حق اهانت به مقدسات مسلمانان را پیدا نکند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در صورت تصویب این قانون هر کشور یا فردی که به مقدسات اسلام توهین کند مشمول مجازات خواهد شد تاکید کرد: همچنین همزمان با برگزاری مناسک حج کشورهای اسلامی استفاده صلح آمیز ا ز انرژی هسته‌ای را حق مسلم ایران اعلام کردند.

تفکیک دیپلماسی حج ایران و عربستان از روابط سیاسی

وی همچنین در خصوص نوع برخورد برخی از مقامات امنیتی عربستان سعودی با زائران خارجی که قصد حضور در همایش‌های بین‌المللی بعثه ایران را دارند توضیح داد: ایران و عربستان به این توافق دست یافته‌اند که دیپلماسی حج از روابط سیاسی دو کشور جدا است.

سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی با اشاره به برگزاری دو همایش با شکوه با حضور بیش از یک هزار پژوهشگر و علمای دینی از کشورهای مختلف اسلامی در مدینه منوره گفت: همچنین همایش قدس به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین هم با شکوه هرچه بیشتر در مکه مکرمه برگزار شده است.

وی با اشاره به انجام برخی گفتگوها با مقامات امنیتی عربستان سعودی برای حل و فصل برخی موضوعات تصریح کرد: در مجموع باید بپذیریم که حج کانون وحدت مسلمانان است و همایش‌هایی هم که توسط ایران در مکه و مدینه برگزار می‌شود حول تحکیم بیشتر وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان است.

تفکیک جنسیتی در طواف خانه کعبه

این عضو شورای عالی حج با اشاره به اینکه امسال از کشور عربستان سعودی حدود یک میلیون نفر در مناسک حج مشارکت کرده ‌اند اظهار داشت: افزایش تعداد زائران عربستان سعودی منجر به کاهش سهمیه سایر کشورهای اسلامی از جمله ترکیه و جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی با یادآوری اینکه باید با توسعه مسجدالحرام و سایر اماکن مقدسه امکان افزایش تعداد مسلمانان برای برگزاری مناسک حج در سرزمین وحی فراهم شود بیان کرد: در حال حاضر شرایط طواف اطراف خانه کعبه و برگزاری رمی جمرات زیبنده مسلمانان و جهان اسلام نیست.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه در این شرایط که به دلیل کمبود جا برخی از مسایل پیش می‌آید میزان معنویت بین حجاج کشورهای مختلف اسلامی در زمان انجام طواف هم کاهش می یابد.

وی به مسئولان عربستان سعودی پیشنهاد کرد با انجام تفکیک جنسیتی در طواف خانه کعبه هم از به وجود آمدن برخی مسایل بین خانم‌ها و آقایان جلوگیری کنند و هم معنویت انجام طواف بین زائران بیت‌الله الحرام افزایش یابد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به وجود ترافیک در شهر مکه مکرمه و سرزمین منا تبیین کرد: دولت عربستان سعودی با توسعه شبکه‌های ریلی و به ویژه منوریل و توقف تردد وسایل نقلیه متفرقه علاوه بر کاهش آلودگی های هوا و صوتی امکان انجام یک مراسم حج باشکوه‌تر بین مسلمانان را فراهم می‌کند.