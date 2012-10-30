دبیرستان معارف اسلامی بنیاد فرهنگی رضوی در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران به اهتمام ویژه آستان قدس رضوی به تعلیم و تربیت اسلامی اشاره کرد و افزود: این دبیرستان با زیربنای 7 هزار و 200 مترمربع در مهرماه آینده، دانش آموز می پذیرد.

علی مدنی با اشاره به اینکه مدارس بسیاری در روستاهای استان ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است، گفت: فردا چهارشنبه با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی یک مجتمع آموزشی دو طبقه در شهرستان فیض آباد خراسان رضوی تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

5700 نفر در مدارس بنیاد فرهنگی

علی مدنی با اشاره به اینکه 5 هزار و 700 نفر در مدارس بنیاد فرهنگی رضوی مشغول به تحصیل هستند،

وی گفت: بیش از 40 درصد این افراد در مناطق غیربرخوردار که منطقه 5 آموزش و پرورش و تبادکان را شامل می شود، قرار دارند.

وی به تأسیس بنیاد فرهنگی رضوی در سال 65 و تأسیس نخستین واحد آموزشی در سال 67، اشاره کرد و گفت: هر سال یک واحد آموزشی به واحدهای بنیاد فرهنگی رضوی افزوده می‌شود.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی تصریح کرد: در حال حاضر 13 واحد آموزشی از پیش‌دبستانی تا پیش‌دانشگاهی در سطح مشهد و چناران موجود است که همگی این مدارس دارای بهترین کادر اجرایی، آموزشی و امکانات کمک آموزشی است.

مدنی به معرفی موفقیتهای دانش‌آموزان بنیاد فرهنگی رضوی پرداخت و گفت: 28 نفر پزشکی، 306 نفر مهندسی و 143 نفر در رشته های کارشناسی پذیرفته شده اند که نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: بنیاد فرهنگی رضوی در سال گذشته 312 رتبه استانی و کشوری در رشته های مختلف ورزشی و علمی کسب کرده و 7 طرح نیز به جشنواره بین المللی خوارزمی ارسال کرده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی، تلاش برای ترویج و گسترش فضاهای فرهنگی، پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و معنوی جامعه اسلامی و مطرح شدن به عنوان معتبرترین مرکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی کشور و جهان اسلام را سه محور برنامه و سند چشم انداز۲۰ساله آستان قدس رضوی در بنیاد فرهنگی رضوی ذکر کرد.

مدنی با بیان اینکه بنیاد از نظر سخت افزاری رشد خوبی داشته است، گفت: به لحاظ نرم افزاری باید کار بیشتری صورت گیرد تا اهداف و محورهای مندرج در سند چشم انداز ۲۰ساله که آموزش و تربیت نخبگان علمی است، محقق شود.

جشنواره هشتمین خورشید ولایت

مدنی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری جشنواره بین‌المللی خورشید ولایت در مشهد، اشاره کرد و افزود: این جشنواره دانش‌آموزی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و با موضوعات زیارت، معرفت و امام رضا(ع) از سوی این بنیاد برگزار می‌شود.

مدنی با بیان اینکه این جشنواره در رشته‌های سرود، نقاشی، دلنوشته، عکس، وبلاگ‌نویسی، شعر، خط ‌تحریر و قصه‌نویسی برگزار می‌شود، افزود: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی می‌توانند در رشته‌های دلنوشته، نقاشی و خط ‌تحریر شرکت کنند و دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه امکان شرکت در رشته‌های مختلف را دارند.

طرح زیارت

مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی به طرح زیارت ویژه دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: تمامی دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) در مقاطع مختلف تحصیلی در قالب طرح بیعت رضوان به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد انس و الفت بیشتر و تجدید بیعت با حضرت رضا(ع) عنوان کرد و اظهارداشت: به‌ طور میانگین سه مرحله تشرف دسته‌جمعی برای دانش‌آموزان در هر سال تحصیلی پیش‌بینی شده‌ است.

اردوی هماهنگ رضویون

مدنی همچنین به برگزاری دوازدهمین اردوی هماهنگ رضویون مدارس امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: در این طرح از هفتم تا 21 آبان حدود 6 هزار دانش آموز مدارس رضوی با شرکت در برنامه های ویژه که شامل ایستگاههای نماز، قایق سواری، کالسکه سواری و برنامه متنوع دیگر است در اردوگاههای گلمکان و ثامن الحجج بهره مند می شوند.

انتشار مجموعه آموزشی مکالمه زبان انگلیسی

وی گفت: کانون زبان امام رضا(ع) وابسته به بنیاد فرهنگی رضوی مجموعه کامل مکالمه زبان انگلیسی را برای سال تحصیلی جدید منتشر کرده است.

وی افزود: این مجموعه شامل 11 جلد کتاب، 11 جلد کتاب کار، 11 جلد کتاب راهنمای معلم، 11 لوح فشرده و 11 فلش کارت است.

وی همچنین به برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در حریم آفتاب اشاره کرد و گفت: 100 هزار جلد کتاب با کمک روابط عمومی آستان قدس رضوی در سطح کشور توزیع شده است و این مسابقه با همکاری بنیاد فرهنگی رضوی و روزنامه قدس در حال برگزاری است.