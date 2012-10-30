رشد 9.6 درصدی تولید فولادخام تا پایان مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ فریدون احمدی با اشاره به گزارش های اولیه تولید فولاد خام در کشور تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان نخستین ماه پاییز امسال میزان تولید این فلز استراتژیک در کشور به 8میلیون و 730هزار تن رسیده است.



رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یادآور شد که تولید فولاد خام (شامل انواع شمش) در مدت مشابه سال قبل به 7میلیون و 964هزار تن رسیده بود.



وی همچنین گفت: گزارش های اولیه درعین حال نشان می دهد که در همین مدت میزان تولید محصولات فولادی کشور شامل انواع میلگرد ،‌ نبشی و تیر آهن و ورق گرم و ... به مرز 10 میلیون و 300هزار تن رسید، این در شرایطی است که تولید این محصولات در هفت ماه ابتدای سال گذشته به 9 میلیون و 983هزار تن رسیده بود.



احمدی خاطرنشان کرد: میزان تولید محصولات فولادی تا پایان مهر ماه سال جاری نسبت به تولید 7ماه سال گذشته رشد 3درصدی را نشان می دهد.