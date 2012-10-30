منوچهر متکی با حضور درغرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه برخی در کشور معتقد به حضور چهره اقتصادی و یا آشنا به سیاست خارجی برای ریاست جمهوری آینده هستند، نظر شما در این باره چیست، گفت: دو نکته اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و نکته اول پرهیز از ورود زودهنگام به تبلیغات است.

وی ادامه داد: علت هم این است که هم اکنون کشور درگیر مسائل مهمی است و این مسائل مهم نباید تحت الشعاع انتخابات قرار گیرد.

وزیر سابق خارجه خاطرنشان کرد: قبلا هم در برخی صبحت هایم به این موضوع و تلقی خود از نگاه رهبری اشاره کردم. خوشبختانه این تلقی درست از آب درآمد و ایشان در سفر خود به بجنورد به این نکته تاکید کردند بنابراین فکر می کنم ما تا شروع بحث انتخابات باید قدری تامل کنیم، شاید چند ماه دیگر زمانی باشد که بتوان به این بحث پرداخت.

متکی یادآور شد: در کلیت موضوع، آنچه درباره وی‍‍ژگی های رئیس جمهور آینده اشاره کردید که برخی معتقدند این چهره به دلیل وضعیت کشور باید اقتصادی یا آشنا به سیاست خارجی باشد، نکته مهمی است، زیرا این دو موضوع دو اولویت مهم کشور است و هیچ کسی نمی تواند بگوید همه چیز را می داند. اگر کسی چنین بگوید آن وقت بزرگان می گویند او هیچ نمی داند.

وی گفت: بنابراین کشور داری امر مهمی است که بهره گیری از تخصص های مختلف و سپردن کار به متخصصان امر یکی از کارهایی است که رئیس جمهور آینده باید به آن توجه کند.

وزیر سابق خارجه گفت: رئیس جمهور آینده از هر طیف و دارای هر تخصص و ویژگی باشد باید از سایر ظرفیت های کشور استفاده کند.

متکی در پاسخ به این سوال که آیا مدل وحدتی که برای انتخابات مجلس در طیف اصولگرایان پیگیری شد، در انتخابات ریاست جمهوری هم به کار گرفته می شود، گفت: این پیشنهاد یک پیشنهاد خوب است اما از دی ماه به بعد فرصت خوبی برای طرح این مباحث و گفتگو دراین باره است.