5 درصد بیمارستانهای کشور امکان پذیرش بیماران خارجی را دارند/ رقبای ایران در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سجاد رضوی روز سه شنبه در نشست خبری که در محل غرفه وزارت بهداشت در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد، گفت: آیین‌نامه‌های مربوط به توسعه خدمات گردشگری سلامت در کشور، تدوین و ابلاغ شده است.

وی در خصوص اینکه در حال حاضر چه تعداد از بیمارستانهای کشور مجاز به ارائه خدمات گردشگری سلامت هستند، افزود: در حال حاضر حدود 5 درصد بیمارستانهای کشور درجه یک عالی هستند که می توانند خدمات گردشگری سلامت ارائه بدهند.

رضوی ادامه داد: حدود 35 تا 40 درصد بیمارستانهای کشور نیز درجه یک هستند که تلاش می‌کنند به سمت درجه یک عالی پیش روند، چرا که شاخصهای مربوط به این موضوع اغلب شاخصهای کیفی و عملکردی است.

مدیرکل اعتباربخشی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت در خصوص اینکه چرا بیمارستانهای درجه 2 و 3 مجاز به ارائه خدمات گردشگری سلامت نیستند، افزود: ایران در حوزه گردشگری سلامت با کشورهای منطقه رقابت دارد. انتظار داریم بیمارانی که از خارج کشور برای دریافت خدمات سلامت مراجعه می‌کنند در زمینه هتلینگ و چگونگی ارائه خدمات راضی باشند تا این موضوع تهدیدی برای جذب گردشگر سلامت نباشد به همین دلیل بیمارستانهای درجه یک عالی را برای خدمات گردشگری سلامت در اولویت گذاشتیم. در کنار این موضوع بحث رقابت هم میان بیمارستانهای مختلف مطرح می‌شود.

به گفته وی، کشورهایی نظیر هند، ترکیه و اردن از جمله کشورهای رقیب و همسایه ایران در زمینه گردشگری سلامت هستند.

رضوی با اعلام اینکه سازمانهای زیادی در جذب گردشگر سلامت دخیل هستند، ادامه داد: در حال حاضر زیرساختها برای ارائه خدمات گردشگری سلامت در بیمارستانها نسبت به سالهای گذشته ارتقای جدی یافته‌اند. بنابراین اگر وزارت امور خارجه بتواند حوزه سلامت ایران را به خوبی به دیگر کشورها بشناساند، در داخل کشور برای ارائه خدمات سلامت مشکلی وجود ندارد و هماهنگی‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کشورهای عربی مانند عراق و کشورهای آسیای میانه مانند آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان و همچنین ایرانی‌های مقیم خارج از کشور برای دریافت بسیاری از خدمات پزشکی به ایران مراجعه می‌کنند، افزود: در این زمینه با وزارت امور خارجه هماهنگیهای لازم صورت گرفته است و تسهیلات بهتری برای ارائه ویزای سلامت انجام می‌شود. گردشگران سلامت نیزعمدتا به منظور دریافت خدمات دندانپزشکی، جراحیهای مختلف، پیوند عضو، خدمات چشم پزشکی و... به ایران مراجعه می‌کنند.

رضوی همچنین درباره تعرفه‌ای که در بخش گردشگری سلامت دریافت می‌شود، گفت: در حال حاضر تعرفه بخش خصوصی که در بیمارستانها جاری است را برای خدمات گردشگری سلامت پیشنهاد داده‌ایم. در برخی بیماریها مانند پیوند عضو و جراحی‌های زیبایی ممکن است هزینه‌ها بالاتر شود که در این موارد نیز اجازه داده شده تعرفه‌ای تا دو برابر تعرفه بخش خصوصی دریافت شود.

وی افزود: در قسمت تعرفه خدمات گردشگری سلامت، خطری که وجود دارد این است که نباید این تعرفه‌ها تفاوت چشمگیری با تعرفه‌های داخل داشته باشد، چرا که ممکن است پزشکان و سیستم پزشکی کشور را ترغیب کند که به بیماران خارجی بپردازند و بیماران داخلی در نوبت قرار گیرند یا مجبور به پرداخت پول بیشتری باشند.

رضوی تاکید کرد: بیمارستانهایی که خدمات گردشگری سلامت ارائه می‌دهند، حق ندارند بخش عمومی‌ بیمارستان را به گردشگری اختصاص دهند و بیمار داخلی در نوبت قرار گیرد. به چنین بیمارستانهایی مجوز ارائه خدمات گردشگری سلامت نخواهیم داد. همچنین، بیمارستانهایی که ظرفیت ‌شان کامل است، نمی‌توانند در اختیار گردشگر خارجی قرار گیرند، مگر آنکه ظرفیت خود را افزایش داده و آن افزایش ظرفیت را در اختیار گردشگر سلامت قرار دهند.

وی درباره راه‌اندازی بخش VIP در بیمارستانهای دولتی نیز گفت: در بخشهای خصوصی بیمارستانهای دولتی اگر تخت خالی وجود داشته باشد و بیمار داخلی متقاضی نباشد، می‌توان از این ظرفیت برای گردشگر سلامت استفاده کرد. بر اساس قانون، بیمارستانهای هیئت امنایی می‌توانند 10 درصد تختهایشان را به صورت خودگردان ارائه کنند.

مدیرکل اعتباربخشی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت از پیگیریهای انجام شده به منظور استفاده از بیمه مشترک میان کشورهای اسلامی به منظور توسعه خدمات گردشگری سلامت در کشور خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم که با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اسلامی اعتباربخشی هماهنگ و متناسب با فرهنگ اسلامی را داشته باشیم و یا حتی بتوانیم از بیمه مشترک میان کشورهای اسلامی استفاده کنیم تا گردشگران سلامت با کمترین پرداختها خدمات سلامت را دریافت کنند. این موضوع به توسعه گردشگری سلامت به ویژه میان کشورهای اسلامی کمک می‌کند.