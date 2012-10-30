گردهمایی حزب حاکم مالزی/ حضور 2 هزار خبرنگار داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی، "عبدالرئوف یوسوه" با اشاره محل برگزاری این گردهمایی در مرکز بازرگانی جهانی پوترا (PWTC) افزود: انتظار می رود حدود 2 هزار 647 شرکت کننده در این گردهمایی حضور یابند و این رویداد توسط 2 هزار خبرنگار داخلی و بین المللی پوشش داده شود.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح این گردهمایی توسط رییس حزب و نخست وزیر مالزی ، افزود: پس از سخنرانی نجیب رزاق، ادامه مراسم افتتاحیه پشت درهای بسته انجام می شود.

انتخابات سراسری در مالزی طبق برنامه در سال 2013 برگزار خواهد شد اما گمانه زنی هایی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات دراین کشور مطرح شده است ، گرچه هنوز تاریخ دقیقی برای آن اعلام نشده است.

ائتلاف باریسان نشنال متشکل از حزب آمنو و چند حزب قدرتمند دیگر که 50 سال است قدرت را در مالزی در اختیار دارند برای نخستین بار در انتخابات سال 2008 در چند حوزه انتخابی از مخالفان خود شکست خوردند.

با اینحال ناظران معتقدند برای اینکه نجیب رزاق بتواند در قدرت بماند، درانتخابات پیش رود باید نتیجه بهتری نسبت به انتخابات گذشته به دست آورد.

