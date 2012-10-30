توقف ارائه سیاستهای تشویقی به بافتهای ناپایدار/ طرح تفضیلی به شورا باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به اینکه طرح تفضیلی برمبنای علمی و کارشناسی به تصویب رسید، گفت: اواخر بررسی این طرح در شورای عالی شهر سازی پیشنهادات عجیب وغریبی داده و به تصویب رسید که بسیاری از مبناها را تغییر داد.

وی با بیان اینکه برای آنکه قیمت مسکن بالا نرود پیشنهاد افزودن یک طبقه به پهنه آر112 داده شد، گفت: اما در عمل این پهنه به آر 122 تغییر کرد در حالی که تنها در عرض 12 متری و در قطعات 300 متری این قانون باید اجرایی می شد.

چمران با بیان اینکه بلندی و کوتاهی ساختمانها بر اساس کار کارشناسی پیشنهاد شده بود، گفت: این مصوبه تغییراتی در ارتفاع ساختمانها ایجاد کرد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ارائه تسهیلات بافت فرسوده به ساختمانهای محله صاحبقرانیه گفت: این محله سه شرط بافت فرسوده که ریزدانگی، ناپایداری و نفوذ ناپذیر را ندارد بلکه بافت این منطقه درشت دانه است و تنها ساختمانهای آن قدمتی 30 ساله دارند اما متاسفانه در قوانین به عنوان بافت فرسوده محسوب شده و ساختمانهای ویلایی دو طبقه مجوز ساخت 5 طبقه و بر اساس سیاستهای تشویقی این بافت گاهی 7 طبقه نیز داده می شود.

چمران درخواست کرد فعلا این نوع ساختمانها که در بافت ناپایدار قرار دارند اجازه ساخت و ساز بر اساس قوانین بافتهای فرسوده را ندهند تا این مشکل در کمیسیون ماده 5 اصلاح شود.

مشکلات ساخت و سازهای بی رویه 6 سال دیگر گریبان شهر را می گیرد

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز در این جلسه با بیان اینکه در هنگام تصویب طرح تفضیلی دولت، شهرسازی و شهرداری با هم هماهنگ شده و تغییراتی را در این طرح ایجاد کردند که ظلم به شهر به حساب می آید و متاسفانه در کارنامه کاری ما در شورای سوم قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مشکلات پروانه های صادر شده 6 تا 7 سال دیگر بروز می کند آن زمان که در کوچه پس کوچه های شهر جای پارک نباشد.

شکیب تاکید کرد: ما باید رسما بخواهیم طرح تفضیلی دوباره به شورا بازگردد و دوباره مورد بررسی قرار گیرد زیرا تغییراتی که در این طرح ایجاد شده مبنای علمی ندارد مشکلاتی که به طور مثال الان در بالای بزرگراه همت ایجاد شده چند سال دیگر حادتر می شود و این به حساب کارنامه کاری شورای سوم و شهرداری به حساب می آید که کارنامه قشنگی نیست.

بازنگری در پروانه ساختهای مناطق 1 ، 2 ،3 و 5

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه تمامی پهنه بندی ها در طرح تفضیلی بر اساس کار کارشناسی بوده و تغییر در آنها کل محاسبات را در هم می ریزد، گفت: در همان زمان نامه ای نوشته شد و خواستار بازنگری در این تغییرات به خصوص تغییرات ساخت و ساز در مناطق 1 ، 2 ، 3 و 5 بوده ایم. ما که خود ساکن منطقه یک هستیم می دانیم در این پهنه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و معبری برای عبور خودرو در اینجا وجود ندارد. شبها نیز اینجا با خط مقدم جبهه از لحاظ سر و صدای خودروهای سنگین تفاوتی ندارد.

وی با اشاره به افزایش جمعیت در مناطق 21 و 22 گفت: آن زمان که ساخت و سازها اینگونه بی رویه نبود حداکثر جمعیت 150 تا 200 هزار نفر بود اما حالا اتفاق عجیبی رخ داده و این جمعیت به 700 هزار نفر رسیده است.

در ادامه چمران با تاکید به تهیه نامه ای در کمیسیون عمران برای توقف ارائه تسهیلات تشویقی به بافتهای ناپایدار همچون بافتهای فرسوده گفت: مدیریت شهری باید این موضوع را به سرعت پیگیری کند.

ابتکار نیز در این زمینه تاکید کرد: باید هرچه زودتر روابط بلند مرتبه سازی به شورا ارائه شود تا ببینیم در منطقه یک چگونه برجی 15 طبقه در یک کوچه که تمام ساختمانهای آن یک طبقه است ناگهان ساخته می شود.

کلک صاحبان بافتهای مسکونی به شهرداری

علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه طرح تفضیلی مانند داستان جدایی ری از پایتخت است، گفت: مدیریت شهری تاکید دارد این کار قانونی است و شورا آنرا غیر علمی می داند اما یک اتفاق دیگر نیز در حال رخ دادن است و به نظر می رسد که از داخل به آن خط می دهند و آن اینکه مالکانی که دارای سند مسکونی هستند طبق کمیسیون بخش 7 سند خود را به باغ تبدیل و مجوز ساخت 9 طبقه با سطح اشتغال 45 درصد می گیرند که یک نوع کلک شرعی است.

شکیب در پاسخ به دبیر گفت: کسی نمی تواند سر شهرداری را کلاه بگذارد مگر اینکه خودش بخواهد و تاکنون که من در کمیسیون عمران بودم تنها دو مورد وجود داشت که یکی از زمینها موروثی بوده است.

چمران نیز درخواست کرد به زمینهایی که مجوز باغ می دهند پس از پایان کار نیز مورد بازبینی قرار گیرند تا درخت کاری درآن انجام شود.