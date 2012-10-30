گواهینامه رعایت از حقوق مصرف کنندگان به واحدهای تولیدی و خدماتی اعطا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر میرشکار اظهار داشت: کمیته فنی و دبیرخانه اجرایی اعطا گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای تولیدی و خدماتی رسما آغاز به‌ کار کرده و به رعایت کنندگان حقوق مصرف کننده گواهینامه اعطا خواهد شد.

وی گفت: هدف از این گواهینامه افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کننده به مصرف کالاهای واحدهای تولیدی و یا ارائه کنندگان خدمات است.

وی افزود: افزایش انگیزه و ترغیب تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات به رعایت حقوق مصرف کننده، افزایش رقابت بین تولید کنندگان برای ارائه کالا و خدمات بهتر، تلاش برای قیمت عادلانه تحویل به‌ موقع و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و تشویق واحدهای تولیدی و ارائه کنندگان خدمات برای ارائه کالا و خدمات استاندارد از اهداف دیگر اعطای گواهینامه رعایت از حقوق مصرف کنندگان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: واحدهایی که موفق به دریافت لوح و تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان می ‌شوند، حمایت‌ هایی از آنها صورت گرفته و از مزایایی مانند اولویت در مناقصات و قراردادهای دستگاه‌ های دولتی، اولویت و اعطای تسهیلات برای خرید دستگاه‌ ها توسط بانک ‌های دولتی، اولویت در پرداخت جوایز صادراتی، صادرات کالا با کمترین تشریفات گمرکی، بهره‌ وری از حداکثر تسهیلات برای تبلیغات توسط صدا و سیما و ارشاد اسلامی، تسریع در تمدید پروانه‌ های بهداشتی و استاندارد، معرفی محصولات این واحدها در بازارهای هدف خارجی، کمک به مشارکت در هیئت‌ های تجاری بازاریابی حمایت از تاسیس شعبه معرفی نام و نشان محصول در بازارهای هدف، کمک به مشارکت در نمایشگاه‌ های تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت بهره‌ مند خواهند شد.

وی گفت: تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی سیستان و بلوچستان در صورتی که متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان هستند می ‌توانند برای دریافت مدارک ثبت ‌نام به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان واقع در زاهدان، خیابان دانشگاه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کنند.